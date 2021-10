Uomini e Donne, Ida Platano su Tina Cipollari: "Mi ferisce quando attacca Gemma Galgani"

Gossip TV

Ida commenta il comportamento assunto da Tina Cipollari nei confronti di Gemma.

Ida Platano è una delle protagoniste indiscusse del trono over di Uomini e Donne. Intervistata dal settimanale ufficiale del dating show di Canale 5, la dama bresciana ha fatto un bilancio del suo percorso e detto la sua sul comportamento dell'opinionista Tina Cipollari.

Le parole di Ida Platano su Tina Cipollari

Ida ha fatto da poco ritorno a Uomini e Donne, ma ha già iniziato una frequentazione con il cavaliere Marcello. Intervistata dal magazine del programma, la dama bresciana ha infatti rivelato di essere più sicura di se e di voler finalmente trovare il suo grande amore: "Io non ho paura, almeno in questo momento. No, non ho paura.Cercherò di proteggermi e frenarmi, perché ho amato tanto e sofferto tanto. Starò più attenta, l’esperienza insegna questo".

A proposito di Tina Cipollari, che ha confessato di non vedere di buon occhio i suoi percorsi, la Platano ha dichiarato: "Mi viene da sorridere, perché lei mi ha vissuto tanto in quello studio. Ha conosciuto dei lati di Ida, ed erano lati di una donna persa, insicura, che si leccava le ferite e cercava di risalire. Spero possa vedere una Ida più forte, spero di farla ricredere. Ma non posso dire che sto male per i suoi commenti, ognuno è libero di pensare quello che vuole, non gliene faccio una colpa".

La dama di Uomini e Donne ha poi concluso rivelando di essere infastidita dal comportamento assunto dalla Cipollari nei confronti della sua amica Gemma Galgani: "Sono più infastidita quando parla della mia amica Gemma, e l’ultima volta che è stata attaccata ci sono rimasta molto male. C’è stato un attimo in cui addirittura volevo uscire dallo studio perché ero ferita. Anche se non intervengo sempre quando viene attaccata, in ogni caso siamo amiche e il nostro rapporto va oltre a tutti gli attacchi che riceve all’interno dello studio. La nostra amicizia è solida indipendentemente dal fatto che io la difenda o meno".

