Uomini e Donne, Ida Platano su Riccardo Guarnieri e Roberta: "Vederli è stato strano..."

La dama bresciana intervistata da Uomini e Donne Magazine.

La bella dama bresciana tornata protagonista nel parterre femminile di Uomini e Donne, Ida Platano, è stata intervistata dal settimanale Uomini e Donne Magazine in cui ha parlato del momento che sta vivendo e del suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri ora legato a Roberta di Capua. E' un momento di rinascita per Ida con tanta voglia di tornare a sorridere a aprire nuovamente il suo cuore.

Uomini e Donne, Ida Platano su Riccardo e Roberta: "Vederli è stato strano..."

"Sono una nuova Ida. - ha dichiarato la dama - Ho ritrovato quella serenità e quella sicurezza che mi è mancata alcune volte. Non sono cambiata, però, sono sempre la stessa in una nuova versione di me. Una Ida 2.0 più consapevole, più forte, più sicura. Mi sono ripromessa di non buttarmi più da un aereo senza paracadute. Non mi aggrapperò più alle parole, alle promesse. Questa volta voglio fatti. Pretendo i fatti."

Sul suo ex fidanzato Riccardo che è uscito dal programma per viversi la sua storia d'amore con Roberta di Capua, Ida ha ammesso:

Ho già visto qualche loro foto sui social, ovviamente è stato strano (e credo che lo sia per tutti) vedere il proprio ex con un’altra persona, però ci si abitua anche a questo. Non so che effetto mi farebbe rivederli però sono pronta, sono conscia di essere più forte di prima. Affronterò qualsiasi situazione mi capiterà davanti.

La Platano, ha infine svelato che non le dispiacerebbe riprendere una vecchia conoscenza nel dating show: quella instaurata e poi interrotta con il cavaliere campano,Armando Incarnato:

Con Armando ci siamo sentiti per poco tempo, quindi non ho avuto modo di conoscerlo bene, anche se una persona non la si finisce mai di conoscere. Dargli una nuova possibilità? Dipende da come mi sentirò. Dipende da come si presenterà, non escludo nulla a priori.

