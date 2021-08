Uomini e Donne, Ida Platano spiazza: ''Si è riacceso un desiderio in me''

Gossip TV

Ida Platano confessa di voler diventare nuovamente madre, ma un dettaglio lascia perplessi i fan di Uomini e Donne.

Ida Platano ha un sogno nascosto e non vede l’ora di realizzarlo. La dama del Trono Over di Uomini e Donne, infatti, ha svelato ai fan su Instagram il suo forte desiderio di maternità, unito alla consapevolezza di voler dare al figlio Samuele un fratello o una sorellina di cui prendersi cura. Ecco cosa ha svelato Ida ai suoi sostenitori.

Uomini e Donne, Ida Platano vuole sogna la maternità

Ida Platano è un volto familiare per i fan di Uomini e Donne. La bella dama bresciana è approdata nel parterre femminile del Trono Over, catalizzando l’attenzione di Riccardo Guarnieri. Tra alti e bassi, la coppia ha lasciato insieme il programma ma non ha superato la prova di Temptation Island. Nonostante le divergenze caratteriali, Ida non ha mai smesso di sperare che la storia d’amore con il pugliese sarebbe decollata e si è concessa una seconda occasione con Riccardo. Sfortunatamente, neppure questa volta le cose sono andate come previsto e la Platano è tornata a Uomini e Donne completamente single, ammettendo di aver finalmente superato i forti sentimenti che l’hanno legata per anni al Guarnieri.

Nelle ultime ore, la Platano ha ammesso di aver un desiderio nel cassetto, ovvero quello di regalare al figlio Samuele la gioia di essere un fratello maggiore. “Il mio sogno è sempre stato quello di avere un bambino o una bambina nera […] Ieri sono stata a cena con degli amici, è venuta questa bimba tra le mie braccia e questo desiderio si è riacceso in me. Samu conosce questo mio sogno da un po'", ha confessato la Platano su Instagram. Attualmente, la dama bresciana è felicemente single e si concentra sul lavoro, che la tiene occupata anche durante il periodo estivo. Chissà se, a settembre, Ida troverà l’uomo giusto per lei. Sembra, tuttavia, che la Platano dovrà rinunciare all’idea di condividere questa esperienza con la cara amica Gemma Galgani, che lascia Uomini e Donne per un noto reality show di Canale5.

