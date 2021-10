Uomini e Donne, Ida Platano smaschera Marcello Messina e Marika!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida Platano smaschera Marika e accusa Marcello Messina di averle mentito.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Armando Incarnato riceve un due di picche da Jessica. In studio esplode il caos quando Ida Platano racconta di aver ascoltato una telefonata compromettente di Marika, scagliandosi poi contro Marcello Messina che ha accettato il numero della dama. La tronista Roberta è uscita in esterna con Luca e con Tommaso

Uomini e Donne: Ida Platano diventa una furia!

Armando Incarnato è uscito con Jessica, che lo ha colpito al punto di sfidare la gelosia di Marika. In studio, la nuova dama conferma la sua intenzione di non continuare questa conoscenza, poiché non si fida delle intenzioni e del percorso del cavaliere partenopeo. Armando trova strano il comportamento di Jessica, che non l’ha messo al corrente delle sue intenzioni. “Ho sono matto io, e ho percepito cose sbagliate, o ho dato valore alle sue parole. Se io esco con una persona e mi trovo bene, poi qui mi trovo un’altra persona. L’ho tratta bene, inizia a vedere chi sono e rimani con i suoi paletti, se ti interessassi sentiresti anche le mia campana”, ha commentato Armando. Secondo Gianni Sperti, la dama ha accettato di uscire con il cavaliere per via della sua insistenza, ma non è realmente interessata: “Tu non accetti di non piacerle, ti senti il più figo del mondo. Sta dichiarando che non gli piaci tanto, perché non lo accetti? Tu cerchi sempre un altro problema”.

Maria De Filippi fa accomodare Ida Platano, che ha ascoltato involontariamente una chiamata di Marika alla madre, che ha parlato malissimo di Armando e ha espresso la sua volontà di uscire con Diego. La dama continua, riferendo che Marika l’ha insultata per poi prendere il numero di Marcello Messina, approfittando della discussione che si è creata tra loro. “Ha detto che la redazione sta puntando su di lei”, ha concluso la Platano. In studio si scatena una lite tra Marika e Armando, che si rinfacciano a vicenda i loro trascorsi, mentre Tina Cipollari accusa la dama di essere una persona falsa. Inevitabilmente, Armando chiude con Marika nonostante le giustificazioni della dama. Ida si è poi rivolta a Marcello, accusandolo di aver accettato il numero di Marika poche ore dopo la loro rottura, e di averla dunque presa in giro.

Si passa poi al trono classico, con le esterne di Roberta che è uscita con Luca e Tommaso. Il corteggiatore romano è furioso dopo aver visto come Roberta si è aperta con Samuele, scegliendo di tenerlo in panchina nonostante la complicità che si è creata immediatamente tra loro. Dopo una lunga discussione, Roberta e Luca fanno pace con un abbraccio, e il corteggiatore le ha fatto arrivare a casa un mazzo di fiori. “Che a me piace penso lo sanno pure le sedie. La vedo poco ma ho solo lei in testa. Nel momento in cui decido di corteggiarla, ci metto tutto me stesso e faccio ciò che mi sento”, ha ammesso Luca. Viene mandata in onda l’esterna con Tommaso, che ha avuto una buona impressione della tronista e lei sceglie di ballare con lui. Alessandro approfitta per chiarire con Andrea Nicole, che facendo alcune ricerche sul corteggiatore ha trovato un'intervista ambigua. Il corteggiatore ha deciso di controllare, scovando alcune cose anche sul conto di Ciprian.

