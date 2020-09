Uomini e Donne, Ida Platano si scaglia contro Nicola Vivarelli: "Vergognati"

Gossip TV

L'ex dama di Uomini e Donne difende Gemma Galgani e attacca il giovane cavaliere del trono over.

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli continuano ad attirare l'attenzione di tutti i numerosi telespettatori di Uomini e Donne. Proprio ieri, la dama torinese e il giovane cavaliere sono stati protagonisti di un'accesa discussione in studio che è stata commentata sui social anche da Ida Platano.

Ida Platano difende Gemma Galgani e attacca Nicola Vivarelli dopo la lite a Uomini e Donne

Nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda ieri martedì 15 settembre 2020, Gemma e Nicola se ne sono dette di tutti i colori. Il giovane cavaliere del parterre over ha fatto il suo ingresso offendendo e insultando la dama torinese, che sta continuando la sua conoscenza con Paolo: "Sei ridicola, hai perso me e la credibilità. Ti devi vergognare per come ti comporti. Tu non hai 70 anni, ne hai 13 di anni". "Mi hai usato per entrare in trasmissione. Tra noi non è mai iniziato niente, hai sei venuto a cercarmi e mi hai fatto credere delle cose e io ci sono cascata con tutte le scarpe. Ragazzino datti una regolata" ha prontamente replicato la donna.

A prendere le difese della Galgani è arrivata Ida, che non ha per niente apprezzato il comportamento aggressivo assunto da Vivarelli nei confronti della sua cara amica. L'ex di Riccardo Guarnieri ha ripreso la lite tra i due protagonisti del parterre over e sui social ha così commentato: "Vergognati tu". Un duro commento accompagnato da una faccina che sta per vomitare. Che all'ex dama di Uomini e Donne non sia mai piaciuto Sirius, però, non è una novità. Nei mesi scorsi, infatti, Ida aveva più volte cercato di far riflettere Gemma, convinta che Nicola non fosse realmente interessato a conoscerla.

Per quanto riguarda la travagliata storia tra la Platano e Guarnieri, al momento non si sa nulla. I due hanno deciso di non tornare a Uomini e Donne, come i fan si sarebbero aspettati. Sono molti, infatti, quelli che avrebbero voluto rivedere Ida in trasmissione per scoprire altri dettagli sulla fine della sua relazione con Riccardo.

