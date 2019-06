Uomini e Donne, Ida Platano si confessa: "Ho rivisto Riccardo, ero sconvolta"

Gossip TV

L'intervista a Ida Platano, che racconta l'epilogo della sua storia con Riccardo e parla della possibilità di tornare nel dating show a settembre.

Abbiamo lasciato Ida Platano furiosa con Riccardo Guarnieri. Il cavaliere, infatti, aveva chiesto all'ex fidanzata di tornare nello studio di Uomini e Donne per darsi una seconda possibilità come coppia. Ma la Platano non è riuscita a fidarsi del Guarnieri e lui non ha saputo spiegare i suoi sentimenti alla dama. Intervistata dal settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, Ida ha raccontato come ha trascorso l'ultimo mese lontano dallo studio.

Uomini e Donne, Ida Platano: "Ho perso la dignità per Riccardo"

Ida racconta cosa è successo durante il primo messe trascorso lontano dallo studio del dating show: "Si ormai è passato un mese e posso finalmente dire che sto molto meglio. Già l'ultima volta che ho visto Riccardo in trasmissione avevo capito molte cose, soprattutto quando, proprio a pochi minuti dalla fine del programma, lui non mi ha saputo dire ciò che provava per me mentre io mi aspettavo qualcosa di diverso. Io mi ero presentata in trasmissione, e avevo deciso di risentirlo proprio perché con Riccardo volevo darmi un'altra possibilità anche se poi, come sapete, le cose sono andate molto diversamente. Riccardo nell'ultima puntata di Uomini e Donne non ha saputo esprimere osa sentiva ma paradossalmente quel niente mi ha dato molte risposte. Mi sono resa conto di avercela messa tutta, di aver fatto di tutto per recuperare questa storia. Ho cercato in mille modi di fare qualcosa, molto spesso sbagliando, anche perché in amore si dà tutto e io in alcuni momenti ho perso la dignità, cosa di cui non mi vergogno assolutamente. Oggi sto recuperando me stessa, la mia forza. Certo sarà difficile credere in un altro uomo in quanto sono stata estremamente delusa da una storia in cui ho creduto".

Riccardo ha raggiunto la dama a Brescia, e lei si è trovata a doverlo affrontare senza preavviso: "Si l'ho rivisto il sedici giugno scorso e le assicuro che, se tempo fa me lo sarei aspettata, quando l'ho visto davanti casa mia ero sconvolta. Lui si è presentato da me dopo che per giorni aveva continuato a scrivermi che aveva delle cose da dirmi, e io gli rispondevo che ero pronta ad ascoltare ma solo tramite messaggi. Secondo me non c'era motivo di sentirci ancora, visto che dal mio punto di vista il suo silenzio in trasmissione aveva detto pure troppo. Quando ci siamo visti, comunque, finalmente siamo riusciti a parlare tranquillamente del nostro passato, inizialmente in maniera un po' agitata perché io ero preoccupata per una mia situazione personale. Quando ci siamo calmati ci siamo finalmente detti che abbiamo sbagliato entrambi, e che questa storia avremmo potuto recuperarla in modi diversi, cosa che non è accaduta. Siamo entrambi dispiaciuti per come è andata, ma abbiamo capito che non c'era più niente da dire quindi ci siamo abbracciati, io gli ho detto 'ti voglio bene' e lui l'ha detto a me ed è finita così".

La storia con il Guarnieri, quindi, è definitivamente chiusa ma la Platano confessa che questa esperienza le ha lasciato degli insegnamenti: "Si lo è e la cosa che in parte mi rincuora è la consapevolezza di avercela messa davvero tutta per recuperarla, anche se poi non ci sono riuscita. Il ricordo che porterò con me? Sicuramente il messaggio in cui mi scrisse che la nostra relazione era finita, e che ognuno doveva prendere la propria strada. Un ricordo orribile come è orribile, il ricordo di un giorno in cui io sono andata da lui perché volevo capire cosa fosse successo, avevo bisogno di una ragione che non avevo, e Riccardo non si fece trovare[...] Ho anche tanti ricordi belli del nostro amore, come quello del pomeriggio in cui siamo usciti insieme da Uomini e Donne e di quando mi disse che si sarebbe preso cura di me e di mio figlio, che sarei stata la mamma dei suoi bambini, che mi avrebbe sposato: questo è forse il nostro momento più intenso perché quelle parole mi sono arrivate al cuore".

Infine Ida ammette che potrebbe tornare nel parterre femminile del trono over, il prossimo settembre: "La vita è molto particolare, le cose possono succedere anche se non le programmi, quindi da qua a settembre potrebbe accadere qualsiasi cosa, potrei conoscere un uomo, anche se ora come ora la vedo difficile. Se questo non accadrà e se mi sentirò pronta parteciperei senza problemi".