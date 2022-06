Uomini e Donne, ''Ida Platano senza orgoglio con Riccardo Guarnieri'': il duro affondo alla dama

Gossip TV

Fabio Antonucci, cavaliere di Uomini e Donne, critica apertamente la reazione di Ida Platano alle confessioni di Riccardo Guarnieri.

Ciò che è successo tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri fa ancora discutere, divide il pubblico di Uomini e Donne e dà vita a polemiche infinite. Anche Fabio Antonucci, cavaliere del Trono Over, ha qualcosa da dire a proposito della reazione della dama bresciana.

Uomini e Donne, Fabio Antonucci punge Ida Platano

Le ultime puntate della stagione televisiva di Uomini e Donne sono state incentrate sulla possibilità che tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornasse a scoppiare la passione. La dama bresciana si è mostrata molto presa dal suo ex fidanzato, ammettendo di non averlo mai dimenticato e di volere una nuova possibilità, mentre Riccardo si è dedicato alla conoscenza di Gloria Nicoletti, che ha interrotto la frequentazione con Fabio Antonucci dopo il programma, per poi uscire a cena con Ida e darle un due di picche clamoroso. E proprio Fabio, intervistato da Opinionista Social, ha voluto dire la sua sulla delicata questione, ammettendo che parte delle colpe sono da attribuire ad Ida, che non ha voluto vedere ciò che stava accadendo sotto il proprio naso.

“Senti il tuo uomo che dici tanto di essere tanto innamorata e dice mi piace tanto Gloria e dopo un ora ti dice che gli manca la canzone, che è innamorato ancora, non sa che sentimenti prova, perché lui parla ma alla fine dice sempre la stessa cosa, non dice che intenzione ha con lei… Sicuramente è sbagliato lui ma pure lei sentendo queste cose dovrebbe avere un po’ più di orgoglio”.

Fabio, dopo aver lanciato una stoccata a Platano accusandola di aver avuto poco amor proprio in questa situazione, ha detto la sua anche su Armando Incarnato, del quale si è fatto una pensiona opinione dopo averlo sentito incitare Gloria a dare una seconda occasione a Riccardo, pur avendo visto quanto il pugliese le avesse fatto male e quanto poco fosse interessato.

