Uomini e Donne, Ida Platano senza freni in vacanza: ecco cosa è successo

Ida Platano si gode le vacanze con il figlio Samuele e i fan apprezzano la sua bellezza in bikini.

Sono lontani i tempi in cui Ida Platano si struggeva d’amore per Riccardo Guarnieri, sostenuta dai consigli dei protagonisti di Uomini e Donne. La bellissima dama ha voltato pagina, concedendosi l’occasione di ritrovare l’amore dopo aver trascorso le vacanze estive con l’adorato figlio Samuele. Ed è proprio in vacanza che Ida dà il meglio di sé, tirando in ballo l’amica Gemma Galgani e conquistando tutti con il suo fisico perfetto.

Uomini e Donne, Ida Platano fa girare la testa ai fan

Ida Platano è tra la dame più amate del parterre femminile del Trono Over. Dopo una lunga assenza, dovuto ai continui tira e molla con Riccardo Guarnieri, la Platano è tornata nello studio di Uomini e Donne. Qui, la bresciana può contare sull’affetto di Gemma Galgani, persa nei ricordi su Marco Firpo, che si è sempre dimostrata un’amica leale per lei. Ida è pronta a mettersi in gioco, ormai lontana dallo struggimento per il Guarnieri, che sembra aver perso tutto il magnetismo che era solito esercitare su lei.

Prima del ritorno nello studio del dating show di Maria De Filippi, tuttavia, la Platano si è concessa una vacanza con l’adorato figlio Samuele in un bellissimo villaggio, pronto ad esaudire i desideri dei propri clienti. Così, spensierata e felice, Ida si è mostrata senza freni in un bikini che mette in evidenza tutte le sue armoniche forme, e che non è di certo passato inosservato ai fan.

La Platano, inoltre, ha colto l’occasione del karaoke per dedicare all’amica Gemma una dolce canzone, immortalando il momento con un video su Instagram, in attesa di poterla incontrare per un weekend tra donne. Ida è rinata ma riuscirà, questo cambiamento interiore, a portarla all’amore?

