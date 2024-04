Uomini e Donne, ''Ida Platano sceglie Mario per andare a Temptation Island'': l’attacco inaspettato alla tronista

Gossip TV

Ida Platano al centro delle polemiche. La tronista di Uomini e Donne accusata di voler scegliere Mario Cusitore per entrare a far parte del cast di Temptation Island, ecco chi ha puntato il dito contro la bresciana.

Ida Platano è la tronista di Uomini e Donne ma sembra che cambiare ruolo all’interno dello studio del dating show di Maria De Filippi non le abbia giovato. Divisa tra Mario Cusitore e Pierpaolo Siano, la bella bresciana ha sempre più dubbi. Chi, invece, non ne ha è un ex dama del trono over che è certa che Ida abbia già un preciso piano in mente per il suo percorso, con tanto di scelta e partecipazione a Temptation Island.

Uomini e Donne, Ida Platano gioca di strategia? Arriva l’accusa

La nuova edizione di Uomini e Donne è iniziata con un annuncio inaspettato: Maria De Filippi ha deciso di porre sul trono più ambito della televisione italiana Ida Platano, volto storico del parterre femminile del trono over. Ida è divisa tra Mario Cusitore e Pierpaolo Siano e, puntata dopo puntata, i dubbi sulla lealtà e sincerità dei due cavalieri crescono tanto che, stando alle Anticipazioni, la tronista non si presenterà in puntata rischiando di dire per sempre addio al programma di Canale 5.

Mentre alla maggior parte del pubblico sembra chiaro che Platano tenda verso Mario, sebbene lui le abbia dimostrato più volte di non potersi fidare di lui, l’ex dama Veronica Ursida teme che la bresciana abbia una strategia in mente e racconta le sue sensazioni a Nuovo Tv. “Ha un piano preciso. Scegliere Mario e partecipare insieme a Temptation Island, e subito dopo si lasceranno”. Questa l’accusa fortissima lanciata dalla Ursida alla tronista in carica, con tanto di commento negativo sui sentimenti che proverebbe per Mario, a suo dire del tutto inesistenti.

Possibile che Platano sia giocando d’astuzia per assicurarsi ancora un po’ di notorietà in televisione? Se da una parte c’è chi crede a questa teoria, dato che ormai sono anni che Ida si presenta sul piccolo schermo con i suoi drammi amorosi, dall’altra c’è chi trova assurdo rischiare nuovamente di avere il cuore infranto solo per poter stare davanti alle telecamere. Insomma, il trono di Ida divide il pubblico di Uomini e Donne, il quale tuttavia è dispiaciuto dal fatto che anche questa volta la bresciana sembra mettere davanti ai propri sentimenti quelli degli uomini che sta conoscendo, permettendo loro di giocare e darle ben poche dimostrazioni.

