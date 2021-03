Uomini e Donne, Ida Platano rompe il silenzio: "Ho deciso di non guardare la scelta di Riccardo e Roberta"

Gossip TV

L'ex dama bresciana del trono over di Uomini e Donne, intervistata dal settimanale dedicato al programma.

Ida Platano, l'ex noto volto del trono over di Uomini e Donne, ha rotto il silenzio e ha parlato del momento che sta vivendo e della neo-coppia formata nel dating show, tra il suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua.

Uomini e Donne, Ida Platano: "Ho deciso di non guardare la scelta di Riccardo e Roberta"

Con Riccardo, come è noto, Ida ha intrapreso una lunga relazione caratterizzata da alti e bassi ma anche con progetti importanti come il matrimonio. La storia tra hair stylist bresciana e l'ex cavaliere pugliese è naufragata lo scorso anno, al termine del primo lockdown. Riccardo ha scelto di tornare nel dating show mentre Ida ha preferito concentrarsi sul lavoro e sulla famiglia. I due si sono ritrovati in studio dando vita ad un scontro accesissimo che ha sancito la parola fine definitivamente. Trascorse alcune settimane, Riccardo è tornato a frequentare Roberta, con cui aveva avuto un storia due anni fa. Tra loro è sbocciato l'amore e hanno deciso di uscire insieme dal programma. Riccardo ha organizzato per Roberta una scelta come quella che avviene per il trono classico, con tanto di sedie rosse e cascata di petali.

Intervistata dal settimanale di Uomini e Donne, Ida ha ammesso di non aver voluto guardare la scelta: "Non ho guardato la scelta di Riccardo e Roberta. Di lei preferisco non parlare", ha confessato l'ex dama.

"Io sto bene in generale, di sicuro la situazione in cui siamo non aiuta - ha continuato Ida - ci sono giorni no e giorni si. Però, in linea generale, posso tranquillamente dire che sto bene. Il mio umore è alto, è cambiato. Sono orgogliosa di me stessa per tutto quello che ho fatto nella mia vita. Ho fatto tante scelte, nel mio percorso, e vado fiera di ognuna di esse. Nonostante le difficoltà, mi guardo allo specchio e mi dico: “Brava Ida, hai fatto un buon lavoro’

"Si può essere felici da sole e si deve imparare ad essere felici da sole. Penso che la vita a due sia meravigliosa, chi non vorrebbe vivere una favola? Però bisogna stare bene con sé stessi qualsiasi sia la nostra situazione sentimentale".

Su un possibile ritorno nel dating show di Maria De Filippi, Ida ha infine dichiarato: "L'ho detto: mai dire mai. In particolare, ho notato due ragazzi: Gero e Luca"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.