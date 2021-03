Uomini e Donne, Ida Platano rompe il silenzio dopo la scelta di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua

Gossip TV

L'ex dama di Uomini e Donne confessa: "Potrei anche tornare".

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno deciso di lasciare insieme Uomini e Donne per viversi il loro amore lontano dalle telecamere. A rompere il silenzio dopo la scelta dei due, è Ida Platano, ex dama del parterre over ed ex compagna del cavaliere tarantino.

Ida torna a Uomini e Donne dopo la scelta di Roberta e Riccardo? Parla l'ex dama

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne abbiamo assistito alla scelta di Riccardo e Roberta. Un momento davvero toccante che è stato commentato sia da Gemma Galgani che da Ida Platano. Se la dama torinese ha confessato di essersi commossa ma di aver provato una grande malinconia, la bresciana ha preferito non commentare la nuova coppia.

Intervistata in esclusiva dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, Ida ha preferito parlare di un suo possibile ritorno nel parterre over del dating show di Canale 5: "Ho preso in considerazione più volte questa opzione, indipendentemente dalla presenza o meno di Riccardo. Sto facendo un lavoro importante su me stessa e, appena sarò pronta e carica, chi lo sa… Magari potrei anche tornare".

Leggi anche Le anticipazioni dell'ultima registrazione di Uomini e Donne

"Ida si sente come ogni donna che vede il suo ex, l’uomo con il quale sognava di condividere una vita, realizzare quel sogno con un’altra. Purtroppo conosco fin troppo bene questa sensazione!" ha aggiunto la Galgani svelando il reale stato d'animo della sua amica "Ida è una donna forte e sensibile allo stesso tempo. La sua forza interiore l’ha dimostrata crescendo un figlio stupendo. [...] Con la sua grande sensibilità sono convinta che supererà questo momento. Per quanto mi riguarda, le sarò vicina come sempre, cercando di infonderle quel coraggio che è già dentro di lei".

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico o trono over di Uomini e Donne.