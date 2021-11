Uomini e Donne, Ida Platano rompe il silenzio dopo l’addio definitivo

Gossip TV

Le prime parole di Ida Platano dopo aver lasciato per sempre Uomini e Donne.

Ida Platano ha lasciato per sempre Uomini e Donne. Questa la notizia che ha fatto tremare i fan del dating show di Maria De Filippi. Dopo la diffusione delle Anticipazioni, la dama bresciana ha deciso di rompere il silenzio sui social, ringraziando tutti coloro che l’hanno sempre sostenuta.

Ida Platano dopo l’addio a Uomini e Donne

Tornata nello studio di Uomini e Donne dopo la cocente delusione ricevuta con Riccardo Guarnieri, Ida Platano sembrava pronta ad innamorarsi ancora. La dama bresciana ha intrapreso la conoscenza di Marcello Messina, ma la frequentazione non è decollata a causa della mancanza di attrazione fisica percepita dal cavaliere. Nel corso delle ultime puntate, Ida e Marcello si sono affrontati a più riprese e la dama si è detta certa che il cuore del cavaliere non fosse del tutto libero.

Arresasi all’ennesima batosta amorosa, Ida ha lasciato spazio al frizzante Diego Tavani, che da settimane aspettava la sua occasione per approcciare con la dama. Dopo un’inizio perfetto, fatto di risate e gesti romantici, tra Ida e Diego la situazione si è rapidamente raffreddata. Le Anticipazioni di Uomini e Donne, infatti, hanno diffuso la notizia che Ida ha lasciato per sempre la trasmissione, dopo che Diego ha rifiutato di uscire con lei e vivere questa conoscenza lontano dalle telecamere.

Tra una polemica e l’altra, Platano ha confessato di non riuscire a vivere nel modo giusto la permanenza in studio, e ha deciso così di dire addio al dating show di Maria De Filippi. Inevitabilmente, i fan della dama si sono riversati sulla sua pagina Instagram, chiedendo spiegazioni e augurando alla donna buona fortuna per il futuro. Ida, commossa dall’affetto ricevuto, ha rotto il silenzio scrivendo: “Vi ringrazio sempre tutti per il vostro affetto, calore. Siete tantissimi”. Cosa ne pensate?

