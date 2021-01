Uomini e Donne, Ida Platano parla dell'ex marito Francesco: "Non mi vergogno..."

Gossip TV

L'ex dama bresciana ha parlato del suo matrimonio e dei rapporti attuali con il suo ex marito.

C'è sempre molta curiosità intorno ad Ida Platano, una delle dame più amate del trono over di Uomini e Donne. Di recente, come è noto, hairstylist bresciana è tornata nello studio del dating show di Maria De Filippi per un nuovo confronto con il suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri. La loro lunga e travagliata storia d'amore nata nello studio di Canale 5, è terminata non senza recriminazioni varie e delusione reciproca. Riccardo è rimasto nel programma mentre la Platano ha scelto di spegnere le luci dei riflettori e tornare alla sua vita di sempre.

Di recente Ida, sempre molto attiva su Instagram e sollecitata dalle tante domande dei suoi sostenitori, ha parlato del suo passato, ricordando il suo matrimonio.

"Non mi vergogno della mia vita, anzi è anche un piacere raccontarvela" ha raccontato l'ex dama che ha conosciuto il suo ex marito Francesco quando aveva 16 anni. "Quando ho conosciuto il mio ex marito, che si chiama Francesco, avevo 16 anni e, insomma, lui viveva già qua al nord. Lui ne aveva 22 invece, eravamo proprio ragazzini. Uno spera sempre che duri, però ci sono delle cose che iniziano, ci sono delle cose che finiscono", ha proseguito l'ex dama che però ha tenuto a precisare di essere in ottimi rapporti con l'ex marito con il quale ha rapporto fraterno, "Sono veramente contenta perché ci siamo sempre l’uno per l’altro" ha concluso.

