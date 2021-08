Uomini e Donne, Ida Platano parla del suo Fidanzato!

Gossip TV

Ida Platano è fidanzata? La dama del trono over di Uomini e Donne fa chiarezza.

Sebbene Uomini e Donne sia in pausa, pronto a tornare a settembre con i protagonisti più amati del trono over e i nuovi volti del trono classico, la curiosità che i fan dimostrano per la vita privata dei partecipanti al programma è veramente tanta. Ida Platano, dopo aver ricevuto insistenti domande da parte dei suoi sostenitori su Instagram, ha deciso di rivelare la verità sul suo presunto fidanzato.

Uomini e Donne, Ida Platano è fidanzata ufficialmente?

Manca sempre meno al ritorno di Uomini e Donne, fermo causa pausa estiva. Maria De Filippi sta cercando i suoi tronisti ed è pronta ad accogliere nello studio di Canale5 i volti più amati del trono over. I fan del dating show non si fermano mai e guardano con curiosità alla vita delle dame e dei cavalieri più conosciuti del programma. Dopo l’annuncio della rottura tra Giancarlo Cellucci e Alessandra Chiariello, che ha scosso non poco il pubblico, le domande più piccanti sono tutte rivolte a Ida Platano.

La bella dama bresciana ha superato ormai la rottura con Riccardo Guarnieri, tanto da tornare in pista e cercare l’anima gemella su invito della De Filippi. Nelle ultime settimane, la Platano è apparsa decisamente rilassata e radiosa e il popolo del web si è chiesto se, il motivo di tanta pace, non fosse dovuto all’ingresso di un uomo nella sua vita. “Volevo dirvi che in tantissimi mi chiedete se ho il fidanzato… No, ve l’ho già detto. Non c’è nessuno, va tutto tranquillo. Io sto bene così, come ve lo devo dire? Va bene così, benissimo. Ho già una vita molto impegnata. Figuriamoci ci manca solo quello! Sto scherzando, però vedremo.Quando sarà sarà. Se arriverà si vedrà“, ha dichiarato Ida per mettere a tacere il gossip. La Platano, dunque, è felicemente single ed è molto probabile che torni a Uomini e Donne a settembre, con l’amica Gemma Galgani.

