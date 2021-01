Gossip TV

L'ex dama bresciana Ida Platano, una delle protagonista più amate del trono over di Uomini e Donne, è tornata nel dating show di Maria De Filippi per confrontarsi nuovamente con il suo ex fidanzato, Riccardo Guarnieri al quale ha riconsegnato l'anello di fidanzamento. Un lungo confronto quello tra Ida e Riccardo, caratterizzato da tante incomprensioni passate e presenti. Ida è tornata alla sua vita a Brescia, Riccardo invece proseguirà il suo percorso nel programma cercando un nuovo amore. Intervistata dal settimanale di Uomini e Donne Magazine, Ida ha parlato del momento che sta vivendo e del recente incontro che ha avuto con il cavaliere pugliese.

Uomini e Donne, Ida Platano: "Non sono pronta a innamorarmi"

Oggi sto bene, mi sento rilassata - ha dichiarato Ida al settimanale - Tranquilla e a posto con me stessa, ancora più di prima. Ho rivisto la puntata in due tranche perché ho dovuto interrompermi per andare a prendere mio figlio. La prima parte della discussione mi ha scombussolata. Ho sentito lo stomaco in subbuglio e il cuore che batteva forte. Mentre dopo qualche ora, quando ho ripreso la visione di sera, invece, ho provato molta soddisfazione nell’aver potuto dire la mia su quello che è successo tra me e Riccardo in pura onestà.

Parlando del confronto avvenuto con Riccardo e dell'anello restituito, Ida ha dichiarato:

Ho deciso di riconsegnare l'anello in studio perché è lì che mi è stata fatta la proposta. L'idea di farlo è maturata quando ho visto e letto come Riccardo ha parlato del nostro rapporto. Non aveva più senso tenere quel gioiello ancora con me. Ho deciso di scrivere, nel biglietto, la parole "fine". [...] Per lungo tempo mi sono sentita sbagliata perché non mi sentivo mai all’altezza di Riccardo, perché lui mi faceva sentire così. Oggi le cose sono cambiate. Mi sento all’altezza di tutto e tutti. Sono tornata la Ida di prima, e non abbasserò più la guardia per nessuno

Il duemilaventi è stato un anno pesante. So che è impossibile dimenticare il passato, quindi voglio metterlo tra parentesi e andare avanti dando il benvenuto a questo duemilaventuno che, spero, sia un anno pieno di cose belle. lo farò di tutto perché sia così! Voglio essere felice, serena, tranquilla insieme a mio figlio. Voglio respirare aria pulita. Aria nuova. Ho sempre più carica interiore. Sono più lucida e vedo cose che prima non riuscivo a vedere. Mi sento decisamente più forte di prima.

Nonostante sia un periodo di rinascita, Ida ammette di non essere ancora pronta a riaprire il suo cuore:

Non sono pronta a innamorami di nuovo. Per troppo tempo ho cercato e voluto con tutta me stessa costruire una famiglia e adesso penso sia il caso di fermarmi, di stare bene nella vita che ho. Voglio smetter e di cercare, perché ora credo che se qualcosa deve arrivare, arriverà.

