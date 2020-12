Uomini e Donne: Ida Platano gela Riccardo Guarnieri, Roberta Di Padua molla il Cavaliere

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne in onda su Canale5, Ida Platano invia a Riccardo Guarnieri l'anello di fidanzamento e Roberta Di Padua mostra di nutrire dubbi sul cavaliere del Trono over.

Puntata complessa per Riccardo Guarnieri. Il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne è stato accolto in studio da Maria De Filippi, che gli ha mostrato una lettera scritta da Ida Platano. Mentre l’ex fidanzata gli restituisce l’anello davanti a tutta Italia, Roberta Di Padua dà segni di cedimento e sembra pronta a mollare il bel Riccardo.

Uomini e Donne: Ida Platano restituisce l'anello a Riccardo Guarnieri

Il ritorno di Riccardo Guarnieri nello studio di Uomini e Donne ha fatto molto discutere. Il cavaliere pugliese ha chiuso la sua storia d’amore, alquanto tormentata, con Ida Platano e ha deciso di mettersi in gioco tornando a far parte del parterre maschile del Trono Over. Il Guarnieri ha ritrovato Roberta Di Padua, con la quale ha avuto un flirt in passato.

La storia tra loro è finita molto male, con l’iconico schiaffo in pieno volto che fece il giro del web per diverse settimane. Ora, dopo aver deciso di rompere con Ida, il pugliese sembra interessato a riprovarci con Roberta, che nel frattempo ha chiuso la conoscenza con Michele Dentice. Nella Puntata di oggi, mercoledì 16 dicembre 2020, Ida torna a fare capolino nella vita di Riccardo inviando in studio l’anello di fidanzamento accompagnato da una lettera piuttosto pungente.

Roberta Di Padua molla Riccardo: ecco cosa è successo a Uomini e Donne

Il Guarnieri ha commentato caustico, mentre Gemma Galgani ha cercato di intrufolarsi nella discussione per difendere l’amica, che neppure questa volta si è presentata in studio. Il gesto della Platano sembra aver infastidito Roberta che, interrogata dalla De Filippi, ha ammesso di nutrire tanti dubbi sulla conoscenza con il pugliese. La Di Padua è rimasta scottata dall’epilogo burrascoso con Riccardo e teme che, se la sua ex tornasse, il cavaliere non farebbe fatica a scaricarla di nuovo.

Il Guarnieri, invece, ammette di essere interessato a Roberta ma di non vedere in lei certezze e il trasporto necessario. Vista la situazione, i due protagonisti di Uomini e Donne pensano che sia meglio mettere fine alla loro conoscenza. Ma sarà veramente così o la passione scoppierà senza rimedio?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.