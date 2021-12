Uomini e Donne, Ida Platano furiosa: ''La mia pazienza è al limite''

Gossip TV

Ida Platano insultata sui social. La dama di Uomini e Donne si scaglia contro gli haters.

Uomini e Donne si è preso una meritata vacanza e tornerà dopo la festività natalizie su Canale5. Nonostante l’assenza del programma di Maria De Filippi, i fan non perdono interesse per i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico, seguendoli con passione sui social, senza esimersi da aspre critiche. Ida Platano, dopo tante delusioni collezionate negli ultimi mesi, è finita nel mirino degli haters, costretta a difendersi dagli insulti sempre più feroci.

Uomini e Donne, l’ira di Ida Platano: lo sfogo su Instagram

Ida Platano è tornata nello studio di Uomini e Donne con il cuore libero e tanta voglia di innamorarsi ancora. La dama, archiviata definitivamente la relazione con Riccardo Guarnieri, si è messa in gioco con Marcello Messina, mostrandosi molto presa dal cavaliere. Sebbene sembrasse che la conoscenza stesse decollando, Messina ha messo un freno, ammettendo di non aver avvertito le farfalle nello stomaco per la dama, che è rimasta pietrificata dal repentino rifiuto. Tra Marcello e Ida ci sono stati molti durissimi scontri, fino a quando la dama ha iniziato ad interessarsi a Diego Tavani.

Il romano si è mostrato molto sicuro di sé e del sentimento nutrito per la Platano, per poi tirarsi indietro quando lei ha chiesto di uscire insieme dal dating show di Maria De Filippi. Tra mille lacrime, critiche e attacchi, Platano non ha ceduto quando Diego è tornato sui propri passi e le ha chiesto scusa, ammettendo di aver avuto paura e di non aver reagito nel migliore dei modi. Mentre l’amica Gemma Galgani si lascia andare ad uno sfogo, Ida ha ripreso ad interagire sempre più spesso con i fan su Instagram, tanto da voler mostrare a tutti i regali di Natale ricevuti dalle fan.

Il gesto di Ida, tuttavia, ha fatto nascere una polemica dal momento che molti credono che i doni siano stati comprati dalla dama e non regalati dai suoi seguaci sui social. La polemica, come sempre, è sfociata in una sequela di insulti gratuiti rivolti a Platano, e anche al piccolo figlio Samuele. “La mia pazienza è al limite, adesso basta, insultate me e non mio figlio”, ha sbottato Ida, minacciando di prendere seri provvedimenti. Cosa ne pensate?

