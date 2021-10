Uomini e Donne, Ida Platano esce con Diego: la reazione di Marcello Messina

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida Platano e Diego raccontano di aver iniziato a frequentarsi.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Marika e Marcello Messina sono usciti insieme ancora una volta. Armando Incarnato continua e provocare la dama, suscitando i dubbi di Marcello. Mentre Ida Platano ha iniziato a frequentare Diego, Andrea Nicole è uscita in esterna con Ciprian e tra loro è scattato un bacio passionale.

Uomini e Donne: Ida Platano esce con Diego!

Marika e Marcello Messina continuano a frequentarsi, ma Armando Incarnato non ha intenzione di assistere a questa unione senza esporre il proprio punto di vista, difendendosi dalle critiche della dama. Marika interrompe lo sfogo del cavaliere partenopeo, ammettendo di non essere interessata alle sue parole, e parla della frequentazione con Marcello, perfetta dal punto di vista mentale ma meno da quello dell’attrazione fisica. I due non riescono a parlare pacificamente, perché Ida Platano e Armando continuano ad intervenire.

“Tu sei troppo interessato al contesto televisivo. Non va la tua testa, tu sei troppo assorbito dal tuo personaggio qui dentro”, ha dichiarato Marika attaccando Armando. Il fatto che tra i due vi sia ancora maretta, allarma molto Marcello che spiega di non fidarsi ancora completamente della dama. Tocca poi a Diego, che ha preso un caffè con Katy seguito da un freddo scambio di messaggi. Il cavaliere romano avrebbe dovuto uscire nuovamente con la dama, ma dopo aver fatto due balli con Ida ha deciso di rimandare questo appuntamento . I due protagonisti del Trono Over iniziano a discutere animatamente, dal momento che Katy si è sentita presa in giro dal romano.

Con Ida, invece, il discorso è ben diverso: “Mi sono avvicinato a fine puntata, dopo la discussione con Marcello. Nel parlarci le ho chiesto di poter avere il suo numero”. Diego ha commentato negativamente anche la frequentazione tra Marcello e Marika, certo che lei stia manovrando il cavaliere per i suoi scopi. Per Andrea Nicole ci sono Alessandro e Ciprian, con il quale è uscita in esterna e i due si sono scambiati un bacio molto passionale. Alessandro è molto dispiaciuto per la complicità che si è creata tra Ciprian e Andrea Nicole, che sembra essere più a suo agio con i propri corteggiatori.

