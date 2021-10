Uomini e Donne: Ida Platano e Marcello in crisi dopo il primo incontro intimo

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Marcello deluso dalle parole di Ida Platano.

Nella Puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale5, Gemma Galgani parla della conoscenza con il cavaliere Pierluigi, mentre Tina Cipollari porta i saluti di Giorgio Manetti a Isabella Ricci. Si passa poi a Ida Platano e Marcello che, nonostante la complicità e il primo incontro intimo, vivono spesso delle incomprensioni.

Uomini e Donne: Marcello deluso da Ida Platano

Gemma Galgani è uscita in esterna con Pierluigi, un cavaliere molto romantico e galante, che ha organizzato una cena intima in un luogo suggestivo della Capitale. Arrivano, immancabilmente, le critiche di Tina Cipollari che si mostra scettica su questa conoscenza, nonostante Pierluigi sia molto sicuro delle proprie intenzioni. Gemma confessa che avrebbe voluto lasciarsi andare ad un contatto fisico, ma ha preferito non sbilanciarsi avendo comunque percepito il cavaliere molto coinvolto. Gianni Sperti decide di indagare, chiedendo a Pierluigi se prova attrazione fisica per la Galgani, ma lui elude la domanda. “Quando c’è la spiritualità in una coppia, si può andare avanti. Non vengo qui a parlare di cose fisico, e ora mi sembra prematuro”, ha commentato il cavaliere. Indagando sulle parole di Pierluigi, viene fuori che l’uomo ha chiesto il numero ad Elvira, una donna ben più giovane di Gemma, e in studio esplode la polemica.

Nonostante i dubbi della Cipollari, Gemma e Pierluigi continuano la loro frequentazione. Si passa poi a Isabella Ricci, che ha iniziato a conoscere Luciano ed è uscita con lui due sere di fila. “È successa una cosa particolare che non capita spesso, perché spesso gli uomini vogliono gestire il tempo: lui si è completamente affidato, ha messo la sua giornata nelle mie mani. Siamo stati molto bene, mi sono trovata benissimo con lui ma ho fatto delle riflessioni. Mi piacerebbe tantissimo rivederti ma non ti vedo al mio fianco, non penso che tu possa essere la persona adatta per me, perché io desidero un nuovo al quale potermi affidare”, ha ammesso la Ricci chiudendo la conoscenza. La Cipollari ha colto al volo l’occasione, dichiarando di aver incontrato Giorgio Manetti che le ha chiesto di salutare Isabella, chiedendo molte cose sul suo conto.

Le parole di Tina indispettiscono immediatamente la Galgani, che si scaglia contro l’opinionista, tirando in ballo la vita privata della verace romana. Conclusa la parentesi tra le due, Ida Platano racconta di aver rivisto Marcello, con il quale è avvenuto il primo incontro intimo, e di aver notato che il cavaliere è frenato in alcuni ambiti. Le parole della dama lasciano Marcello molto perplesso, dal momento che lui ha vissuto la serata insieme in modo ben diverso. Marcello è molto delusa da Ida, che ogni volta sminuisce e mette in dubbio il suo interesse.

