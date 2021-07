Uomini e Donne, Ida Platano confessa: "Per me è sempre stato tutto vero e travolgente"

Gossip TV

Ida parla dell'amicizia con Lisa e si lascia andare a una confessione sul suo percorso a Uomini e Donne.

Il quattro luglio scorso, Lisa Palugan e Mauro Faettini sono convolati a nozze. Tra gli invitati anche la dama Ida Platano che, intervistata in esclusiva dal magazine ufficiale di Uomini e Donne, si è lasciata andare a delle nuove confessioni.

La confessione di Ida Platano

In occasione del matrimonio di Lisa e Mauro, Ida ha rilasciato un'intervista al settimanale di Uomini e Donne in cui ha parlato del legame sincero che la lega alla sposa: "Il rapporto d’amicizia tra Lisa e me è nato in modo spontaneo. Provavo già simpatia nei suoi confronti da quando l’ho conosciuta in studio a Uomini e Donne, e questa simpatia si è intensificata quando è venuta a trovarmi nel mio salone. Le poche volte in cui l’ho vista e sentita al telefono ho capito subito che è una persona molto carina e dolce. Per questo, la decisione di affidare la sua immagine alle mie mani nel suo grande giorno mi ha lusingata: è stato un vero piacere e onore soddisfarla".

La dama del parterre over ha continuato rivelando: "Prima della cerimonia l’ho vista molto emozionata e agitata, una miscela di sensazioni positive. Tutto nella normalità comunque: ne ho viste e pettinate tante di spose, le ore prima del sí sono le più belle e le più frizzanti. Personalmente adoro i matrimoni, mi emoziono sempre, anche se ognuno è unico e irripetibile nel suo genere; essere presente a questo matrimonio, in particolare, mi ha fatta pensare tanto, sia alla mia vita che alle mie emozioni [...] Presa dall’emozione di vedere Lisa e Mauro così felici, non nego che per un attimo mi sono immaginata lì sull’altare. Un tempo sposarmi era il mio sogno nel cassetto, ora non ci sto più pensando. Mai dire mai nella vita, mi piacerebbe risposarmi ma per ora sto benissimo così e sono serena".

A proposito di Uomini e Donne, la Platano ci ha tenuto a difendere il programma da tutte le critiche e accuse: "Ho riflettuto sulle voci che spesso corrono riguardo il programma in particolare, tante persone pensano che sia tutto finto, organizzato: ci tengo a dire che non è assolutamente così, per me è sempre stato tutto vero e travol gente e, come questo matrimonio dimostra, all’interno di Uomini e Donne si può davvero trovare il vero amore".

