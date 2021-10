Uomini e Donne, Ida Platano: "Con Marcello mi sono lasciata andare, ma ora voglio vedere i fatti"

Gossip TV

Ida si racconta al magazine di Uomini e Donne.

Ida Platano è pronta a voltare pagina e trovare il grande amore della sua vita. Intervistata dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, la dama bresciana ha parlato del suo ritorno nel parterre over e della sua recente frequentazione con il cavaliere Marcello.

La confessione di Ida Platano sul rapporto con Marcello

Ida è tornata a Uomini e Donne con una grande forza e determinazione. "È stata un’estate bellissima! Ho fatto il pieno, mi sono ricaricata di energie. [...] Mi sono innamorata di me stessa. Sono più sicura, più consapevole. Le cose vanno come vanno e uno si fa prendere dalle situazioni. Mi sento anche tanto positiva" ha confessato la dama al magazine del dating show di Maria De Filippi.

A proposito del suo ritorno a Uomini e Donne e della frequentazione iniziata con Marcello, la dama ha rivelato: "Quando scende una persona non la conosco ancora, per cui non voglio fermarmi all’aspetto fisico e giudicare da quello. [...] Con Marcello mi sono lasciata andare. Forse troppo in fretta. Mi sono lasciata emozionare come non vivevo da tempo le emozioni, e sicuramente la mia serenità ha aiutato. Spero di trovare quello che cerco con lui, nonostante le incomprensioni, sempre con le mie solite premesse: voglio vedere i fatti".

"Con Marcello era scattato subito qualcosa, mi ha dato più sicurezza" ha aggiunto la Platano "Mi sono trovata immediatamente nel parlare con lui al telefono [...] Mi hanno colpito gli occhi, il suo modo attento di ascoltarmi, il suo esserci costantemente per me. La prima volta ci siamo scambiati un lungo abbraccio. Con lui riuscivo a parlare ed essere me stessa. Mi sono sentita libera e tranquilla di esprimermi, perché mi ha dato delle sicurezze".

