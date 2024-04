Uomini e Donne, "Ida Platano come Gemma Galgani è in cerca solo di notorietà" un'ex dama stronca la tronista!

Gossip TV

Un'ex dama di Uomini e Donne ha stroncato il trono di Ida Platano, definendola una cacciatrice di notorietà. Vediamo insieme cosa ha dichiarato!

A Uomini e Donne continua a far discutere il trono di Ida Platano: l'ex dama diventata tronista per questa nuova edizione del dating show non riesce a convincere il pubblico e ad appassionarlo. Colpa sicuramente anche dei suoi corteggiatori, molto poco interessati a lei e più a dar spettacolo nel dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Ma anche sulla tronista c'è chi pensa che sia lì solo per la notorietà, esattamente come la sua amica Gemma Galgani.

Uomini e Donne, l'ex dama Veronica Ursida stronca il trono di Ida Platano: "Lei come Gemma Galgani, solo alla ricerca di notorietà!"

Mentre anche nella puntata di oggi di Uomini e Donne, il trono classico di Ida è stato squassato da una lite con il corteggiatore Mario Cusitore e Platano gli è corsa dietro, lasciando di nuovo lo studio, su Nuovo TV, l'ex dama Veronica Ursida ha rivelato cosa pensa davvero della tronista e del suo percorso.

Il suo giudizio è stato particolarmente impietoso verso Ida Platano, che ha definito una cacciatrice di notorietà:

"Da donna a donna vorrei dire a Ida di smetterla di cercare a tutti i costi l'uomo della sua vita in tv e di prendersi una pausa per dedicarsi a sé stessa. Non credo che il percorso di Ida andrà a finire bene. Potrebbe avere un piano preciso: scegliere Mario, così forse parteciperanno insieme alla nuova stagione di Temptation Island. E, subito dopo si lasceranno. A lui invece credo che Ida non piaccia. Lei poi gioca a fare la Gemma di turno: sono anni che è nel programma e passa da una storia all'altra senza mai prendersi una pausa"

L'ex dama ha avuto da ridire anche su Gemma Galgani, commentando negativamente la sua insistenza a restare nel dating show da oltre 14 anni, senza però concludere nulla.

Uomini e Donne, il trono di Ida Platano è un flop anche per Veronica Ursida

L'ex dama Veronica Ursida ha espresso un pensiero negativo sul trono di Ida Platano e sul reale interesse per lei dei suoi corteggiatori: oltre a dare della cercatrice di notorietà alla tronista, Ursida ha anche sottolineato come, almeno Mario Cusitore, non sia davvero interessato alla dama e a giudicare da ciò che è successo in puntata e dalle anticipazioni di Uomini e Donne sembra davvero così.

Dopo aver visto Ida e Pierpaolo Siano vicini, infatti, Mario si è infervorato enormemente e ha dichiarato, in maniera davvero squallida che "una femmina come Ida non è ciò che vorrebbe". Queste parole hanno ferito la tronista che, tuttavia, non ha esitato a correre dietro al corteggiatore non appena è uscito dallo studio. A sorprendere è stato anche l'atteggiamento di Maria De Filippi: la conduttrice, infatti, che fino a questo momento ha difeso a spada tratta Mario Cusitore, questa volta si è schierata contro Gianni Sperti e la sua interpretazione della situazione tra i tre protagonisti del trono.

Se Gianni infatti ritiene che le reazioni di Mario siano sincere e sentite, la conduttrice del programma ha ammesso che non è indubbio questo aspetto, ma la reazione in sé: da un atteggiamento così litigioso non si può sperare certo di costruire un rapporto duraturo fuori dalla trasmissione. Anche perché in questo caso Mario non aveva avuto alcun motivo per lasciare lo studio così inferocito, visto che Ida avrebbe portato in esterna anche lui. E, intanto, sul web sono sempre più convinti che nonostante tutte queste red flags, la scelta di Ida sarà proprio Mario.

