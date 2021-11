Uomini e Donne, Ida Platano ci ripensa: niente addio al Trono Over!

Gossip TV

Ida Platano potrebbe tornare nello studio di Uomini e Donne ben prima del previsto.

Potrebbero esserci dei cambiamenti in vista per Ida Platano, una tra le dame del trono over più amate e discusse, che dopo aver lasciato per sempre Uomini e Donne, a causa della rottura con Diego Tavani, sembra aver già fatto marcia indietro. Alcuni dettagli social, condivisi dalla dama in prima persona, fanno pensare infatti che Ida abbia fatto ritorno nello studio del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Ida Platano torna nel Trono Over?

Dopo aver messo un punto definitivo alla storia d’amore con Riccardo Guarnieri, Ida Platano si è concessa un po’ di tempo per guarire le ferite, per poi tornare nel parterre femminile di Uomini e Donne. La dama bresciana ha dichiarato di essere pronta per una nuova storia d’amore, ma la fortuna non sembra assisterla. Nella nuova stagione del dating show di Maria De Filippi, Ida ha intrapreso la conoscenza di Marcello Messina, del quale è stata molto presa fin da subito. Dopo un deludente incontro intimo, tuttavia, i due si sono allontanati e Marcello ha ammesso che non è scattato nulla per Platano, provocandole non poca sofferenza.

Fortunatamente, in aiuto di Ida, è arrivata la contagiosa allegria di Diego Tavani. Il cavaliere romano ha corteggiato molto Ida, arrivando a farle romantiche sorprese sul luogo di lavoro e nella sua città, per conquistare la fiducia della dama. Prima di lasciare insieme Uomini e Donne, tuttavia, Diego si è lasciato trasportare dai dubbi e ha cambiato idea, chiedendo a Platano altro tempo. Le Anticipazioni di Uomini e Donne ci rivelano che Ida ha lasciato per sempre lo studio, stanca di non riuscire a trovare il vero amore e delusa da Diego. Ora, tuttavia, la situazione potrebbe essere cambiata e, quella che a tutti è sembrata essere una decisione definitiva, potrebbe rivelarsi uno scatto d’ira momentaneo.

Nelle ultime ore, si sono registrate nuove puntate del programma, dal quale Gemma è stata assente per motivi di salute, e Ida ha postato sui social un foto che la ritrae in albergo, con un cartello che recita “Bentornata Ida”. Un gesto eloquente, unito al fatto che Platano è sparita dai social proprio durante le ore dedicate alle registrazioni, che fa pensare ad un cambio di rotta della dama. Non resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate per scoprire se Ida è tornata a Uomini e Donne.

