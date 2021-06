Uomini e Donne, Ida Platano attaccata ferocemente sui social: “Bestia di madre”

Gossip TV

Ida Platano pubblica le offese gratuite di alcuni haters sui social. La dama del Trono Over di Uomini e Donne costretta a difendersi.

La stagione di Uomini e Donne si è conclusa poche settimane fa ma i protagonisti del Trono Over sono ancora sotto ai riflettori. Ida Platano è tornata a far parte del parterre femminile del dating show di Canale5, e questo ha sollevato un’ondata di polemiche. Sui social non mancano gli attacchi gratuiti alla dama ma, quando questi diventano fin troppo offensivi e personali, la Platano si vede costretta ad intervenire pubblicamente.

Uomini e Donne, Ida Platano bersagliata dagli Haters

Uomini e Donne tornerà a settembre con una nuova e imperdibile stagione. Nel parterre femminile del Trono Over troveremo la bella Ida Platano, che sembra ormai aver superato del tutto la rottura con Riccardo Guarnieri. La dama ha intenzione di innamorarsi e, nonostante con Gabriele non sia andata, è certa che ci sia un uomo pronto ad amarla come vorrebbe e a fare parte della sua vita, e quella di suo figlio. Ida può sempre contare su Gemma Galgani, che è diventata negli anni la sua confidente più preziosa, e non l’abbandona mai neppure lontano dalle telecamere.

Il ritorno di Ida, come prevedibile, ha acceso più di qualche polemica e gli haters si sono riversati sul profilo Instagram della dama, coprendola di insulti e critiche decisamente dure. “Bestia di madre” oppure “Perché parli come una ritardata, ah dimenticavo, lo sei”, sono solamente alcuni degli insulti gratuiti che la Platano si è vista costretta ad incassare. Quando si travalica il confine tra personaggio pubblico e vita privata, tuttavia, è giusto correre ai ripari e Ida l’ha fatto, replicando ad offese di questo genere e confessando: “Comunque la gente non sta bene”.

La dama non permette a nessuno di mettere in discussione il suo operato in quanto madre, soprattutto dal momento che anche partecipando a Uomini e Donne ha messo sempre bene in chiaro che la sua priorità è il figlio. Nel frattempo, aleggia il mistero sul destino del Guarnieri, che si è totalmente volatizzato dopo la burrascosa rottura con Roberta Di Padua, che ha portato a galla scomode verità.

