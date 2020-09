Uomini e Donne, i Protagonisti della Prima Puntata: Gemma Galgani presenta il suo nuovo volto

Gossip TV

Scopriamo cosa accadrà nella prima Puntata della nuova edizione di Uomini e Donne, con Gemma Galgani e gli altri protagonisti del trono over e del trono classico.

Manca pochissimo alla prima Puntata della nuova edizione di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi torna su Canale 5 a partire da lunedì 7 settembre con tante novità. Nel corso della Registrazioni, che vedremo in onda tra poche ore, sono stati presentati i tronisti ufficiali e Gemma Galgani ha svelato il suo volto dopo il Lifting.

Uomini e Donne, chi saranno i Protagonisti della prima puntata?

Uomini e Donne si prepara a tornare sul piccolo schermo e Maria De Filippi ha deciso di mantenere la versione ibrida del dating show, adottata subito dopo il lockdown, facendo convivere in studio trono classico e trono over. Le Anticipazioni sulle prime registrazioni del programma, lanciate da 'Ilvicolodellenews', riportano che Gemma Galgani svelerà al mondo di aver fatto il Lifting facciale quest’estate.

Nel mese di luglio, la dama torinese si è recata in una nota clinica di Roma per sottoporsi al trattamento di chirurgia estetica e, un po’ per prendersi cura di sé un po’ perché dubbiosa sui reali interessi del giovane, ha chiuso la sua conoscenza con Sirius. Il ventiseienne sembra aver reagito molto male alla scelta di Gemma, e ci sarà uno scontro aperto in studio. Non mancheranno le critiche di Tina Cipollari, ormai la rivale numero uno della Galgani.

Uomini e Donne, le Anticipazioni sulla prima Puntata

Spazio anche ad alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione come Giovanna Abate e Sammy Hassan. L’ex coppia del trono classico avrà un confronto molto accesso sul tema rottura, e la romana non nasconderà di essersi sentita usata. Faccia a faccia anche tra Pamela Barretta e Enzo Capo. L’ex coppia del trono over non risparmierà colpi di scena incredibili ma, questa volta, la Cipollari si schiererà dalla parte del cavaliere raccontando un retroscena sulla Barretta.

Mentre Armando Incarnato, Veronica Ursida e Aurora Tropea tornano nel parterre per conoscere nuove persone, Roberta Di Padua dimostrerà di essere molto interessata all’aspirante tronista Davide Blanda. Quest’ultimo, scartato dal pubblico in favore di Davide Donadei e Gianluca De Matteis eletti tronisti ufficiali, rimarrà comunque in studio per conoscere la dama. Al fianco dei due tronisti ci saranno Jessica e Sophie Codegoni, già travolta dalle critiche prima di iniziare il suo percorso.

Uomini e Donne ci aspetta lunedì, 7 settembre 2020, alle 14.45 su Canale 5.