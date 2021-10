Uomini e Donne, i nuovi Tronisti non convincono: ''Noiosi''

Gossip TV

Il pubblico di Uomini e Donne sembra non gradire il percorso dei tronisti di questa stagione. Si prevede un flop per il trono classico.

La stagione di Uomini e Donne è iniziata con la conferma della novità adottata durante la pandemia, ovvero lo studio condiviso tra i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico. Mentre le vicende amorose delle dame e dei cavalieri sembrano incuriosire sempre di più gli spettatori, in molti sono rimasti delusi dai tronisti di quest’anno, i cui percorsi non riescono proprio ad appassionare.

Uomini e Donne, il Trono Classico è un Flop clamoroso?

L’esperimento dello studio condiviso tra Trono Over e Trono Classico ha convinto Maria De Filippi, che ha riproposto il medesimo format anche nella nuova stagione del dating show di Canale5. Il pubblico si è appassionato agli intrighi di dame e cavalieri, che non smettono mai di stupire con flirt, rotture improvvise e momenti di sano trash, regalati in particolare modo dagli scontri tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Mentre le vicende del trono over sembrano incontrare il gusto dell’opinione pubblica, quelle del trono classico rischiano di rivelarsi un vero e proprio flop.

A nulla è servito il gesto di apertura della De Filippi, che ha messo sul trono Andrea Nicole, la prima nella storia del programma ad aver affrontato un percorso di transizione per cambiare legalmente sesso. I fan trovano i tronisti noiosi, inconsistenti e i loro percorsi poco appassionanti. Matteo Fioravanti ha scelto, lasciando Uomini e Donne ben prima del previsto, senza dare possibilità al pubblico di affezionarsi alla sua storia. Joele Milan è stato cacciato, e la puntata tanto attesa della sfuriata mariana continua ad essere rinviata, suscitando la collera dei telespettatori.

Nel frattempo, Roberta Giusti potrebbe passare alla storia come una delle troniste più silenziose mai viste prima. Insomma, il trono classico è un vero e proprio flop e la De Filippi dovrà correre ai ripari, per non venire sommersa dalle critiche degli utenti, che si riversano quotidianamente su Instagram per commentare le puntate.

