Uomini e Donne, “Ho tutte le voglie. Gemma? L’ho guardata subito”: caos per Nicola Vivarelli

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, scoppia una discussione tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli.

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Nicola Vivarelli ha conosciuto le sue due prime pretendenti, che tuttavia non l’hanno convinto fino in fondo. In studio si è aperto un dibattito che ha coinvolto anche Gemma Galgani, delusa dal fatto che il cavaliere del Trono Over sia tornato nel dating show di Maria De Filippi e l’abbia immediatamente attaccata.

Uomini e Donne, Nicola Vivarelli chiarisce con Gemma Galgani che scoppia in Lacrime

Il ritorno di Nicola Vivarelli ha incuriosito i fan di Uomini e Donne, soprattutto dal momento che il legame con Gemma Galgani non sembra ancora essersi spezzato. Per il cavaliere del Trono Over sono giunte due nuove dame, sebbene il Vivarelli abbia ammesso che si sarebbe aspettato più richieste per lui. “Dopo tre mesi ho voglia… Ho tutte le voglie”, confessa Nicola punzecchiato da Tina Cipollari. Il giovane cavaliere non accetta il corteggiamento delle due dame, non avendo provato un interesse a pelle per nessuna delle due.

“Delle volte bisogna andare più a fondo, non fermarsi al lato estetico. Altrimenti sembri superficiale… Non sembravi esserlo, ma dopo questo sì”, ha dichiarato la dama Silvia. Il cavaliere si è discolpato e Gianni Sperti ha commentato: “Allora con Gemma avevi un’attrazione fisica? Perché altrimenti non si spiega come mai hai voluto approfondire la conoscenza con lei”. Nicola ha raccontato di essere stato affascinato dalla Galgani perché conosceva già la sua storia.

Maria De Filippi fa notare che il Vivarelli ha cercato spesso lo sguardo di Gemma e il cavaliere conferma, mentre la dama fa notare che da quando è tornato in studio non fa altro che attaccarla. La querelle si è conclusa con un ballo dei due al centro dello studio, dopo il quale Gemma è scoppiata in lacrime confessando di essersi sentita attaccata da tutti in modo troppo crudele. "Lei non mi sopporta più, fa di tutto per mettermi al tappeto e io sono stanca di tutte le fandonie!", ha esclamato la Galgani attaccando la Cipollari.

