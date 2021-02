Uomini e Donne, "Ho preferito uno dei due baci": Sophie Codegoni vicina alla scelta

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne in onda su Canale5, Sophie Codegoni confessa di avere una preferenza tra i suoi corteggiatori.

Il percorso di Sophie Codegoni a Uomini e Donne volge al termine. La bella e giovane tronista ha deciso di concentrare il suo percorso sulla conoscenza di Matteo Ranieri e Giorgio Di Bonaventura. Dopo aver fatto pace con quest’ultimo, la tronista è molto confusa e confessa di avere una preferenza tra i suoi due corteggiatori.

Uomini e Donne, Sophie Codegoni pronta alla scelta?

Sophie Codegoni ha scelto? La tronista di Uomini e Donne si sta avvicinando al momento fatidico e inizia ad avere le idee più chiare sui suoi due corteggiatori. Matteo Ranieri ha colpito sin da subito la Codegoni, diventando molto presto l’idolo che pubblico per la sua timidezza e la sua simpatia contagiosa. Sebbene Sophie sia molto interessata a Matteo, è evidente che tra loro ci sia una sintonia che tende più all’amicizia che all’amore. La tronista potrebbe riservare un colpo di scena ai due giovani, dal momento che nelle ultime Puntate si è avvicinata sempre di più a Giorgio.

Lo sportivo ha un carattere focoso, in grado di passare dal puro romanticismo a furibonde liti. Forse proprio per questo, la Codegoni potrebbe sentirsi più attratta dal Di Bonaventura che vede più maturo e pronto ad affrontare una relazione con una donna impegnativa come lei si descrive. Nel corso dell’ultimo appuntamento con il Trono Classico, Sophie ha piantato in asso Matteo per cercare un chiarimento con Giorgio. Nella Puntata di oggi, Maria De Filippi ha mostrato la clip del loro incontro, che ha riavvicinato notevolmente la coppia.

In studio, Giorgio chiarisce il motivo dell’abbandono e della sua rabbia, per poi ribadire di essere molto preso dalla Codegoni. Messa alle strette dai suoi corteggiatori, Sophie è stata costretta ad ammettere che, nonostante abbia scelto di non fare esterne, c’è uno di loro a cui ha pensato più intensamente. “Con uno di loro mi vedo fuori di qui”, ha confessato la tronista. Matteo e Giorgio sono dubbiosi, incerti sui sentimenti di Sophie che tra poche settimane sarà costretta a fare la sua scelta, sperando di essere ricambiata!

