Uomini e Donne: "Ho paura che tu mi faccia male", Eugenia in lacrime per il tronista Massimiliano

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Eugenia confessa al tronista Massimiliano Mollicone le sue insicurezze in un momento di pura commozione.

Massimiliano Mollicone sta conoscendo Eugenia e Vanessa, due corteggiatrici molto diverse che hanno entrambe fatto breccia nel cuore del romano. Nella Puntata di Uomini e Donne, assistiamo alle esterne del Mollicone con le due ragazze, e allo sfogo di Eugenia che confessa di aver paura di soffrire a causa del sentimento che sta nascendo per il tronista.

Uomini e Donne, Eugenia in lacrime per Massimiliano Mollicone

Massimiliano Mollicone sta conquistando il pubblico di Uomini e Donne, grazie alla sua ironia e alla sua freschezza. Il tronista romano ha espresso il suo interesse per Vanessa, giovane corteggiatrice toscana che ha colpito immediatamente il Mollicone ma che è rimasta per alcune puntate in panchina. L’arrivo di Eugenia, infatti, sembra aver catalizzato l’attenzione di Massimiliano, e c’è chi crede che i due si siano già innamorati perdutamente. Eugenia fa gesti molto importanti per il tronista, ma vuole che lui sappia che nulla è scontato dal momento che lei si sta mettendo in gioco pur avendo una terribile paura di soffrire.

Nella Puntata, i protagonisti del Trono Classico si sono trovati al centro dello studio e Maria De Filippi ha interrogato Eugenia, che ha raccontato di essere stata innamorata una sola volta e di aver sofferto molto. L’esterna della corteggiatrice conferma le sue parole dal momento che, prima di sorprendere Massimiliano con un regalo inaspettato, Eugenia gli confessa di aver timore che lui la possa ferire. Il Mollicone dichiara di essere molto affezionato ad entrambe le sue corteggiatrici, mentre Eugenia è scoppiata in lacrime poiché molto commossa dall’esterna. "Sono arrivate un sacco di emozioni, siete bellissimi", ha commentato Gianni Sperti.

Tocca poi all'esterna di Vanessa, che ha dedicato al Mollicone una lettera molto sentita. Il tronista romano confessa di avere paura della corteggiatrice, mentre lei cerca di metterlo a suo agio. Le emozioni si tramutano in gesti e Massimiliano bacia Vanessa, seppur con la mascherina, lasciando tutti senza parole. "Mi dispiace perché lui ha detto che dà una grande importanza al contatto fisico e al bacio, e quindi penso sia avanti con lei" ha commentato Eugenia in puntata.

