Uomini e Donne, "Hai fatto una figura di me**a: guai per i tronisti Giacomo e Massimiliano

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Massimiliano e Giacomo avranno non pochi problemi con le loro corteggiatrici.

Massimiliano Mollicone è giovane ma ha le idee chiare sul prototipo di donna che vorrebbe al suo fianco. In Puntata, il tronista di Uomini e Donne ha fatto infuriare Althea, prima di eliminarla dal parterre femminile delle corteggiatrici. Anche per Giacomo il percorso non sembra essere partito nel migliore dei modi a causa della reticenza di Valentina ad abbracciarlo in esterna, che ha fatto sorgere non pochi dubbi.

Uomini e Donne, Massimiliano e Giacomo partono con il piede sbagliato?

Guai per Massimiliano Mollicone. Il tronista romano di Uomini e Donne ha deciso di eliminare Althea, ma lo ha fatto in un modo molto particolare. Invece di approfittare della Puntata per comunicare alla ragazza di non voler continuare questa conoscenza, infatti, Massimiliano si è presentato in esterna per confessarle la sua decisione. Una scelta che ha fatto infuriare Althea, che ha rimproverato al tronista di averle fatto perdere solo tempo e di averne perso lui stesso, non sfruttando l’occasione per trascorrere del tempo con una corteggiatrice che potrebbe veramente piacergli.

In studio Althea, dopo essersi scusata per il suo atteggiamento indisponente che è da ricondurre al dispiacere per le parole del Mollicone, ha rincarato la dose dichiarando: “Ma che senso ha? Io avrei preferito che tu mi avessi mandato via. Messaggiamo e monosillabi, sprechi un’esterna per conoscere una ragazza che ti può interessare più di me… Per me, hai fatto una figura di me**a!” Massimiliano ha spigato: “Per me non era uno sbaglio riportarti, perché è una questione di principio. Se dico una cosa, poi la faccio”.

Poi, vista l’insistenza della corteggiatrice il tronista ha sbottato, minacciando di emulare Tina Cipollari e lasciare lo studioe e si è sfogato con Maria De Filippi, trovando ingiuste le accuse. Si passa poi a Giacomo che è uscito in esterna con Valentina e ha avvertito qualcosa che non va tra loro, anche a causa della reticenza della corteggiatrice ad abbracciarlo. In studio, Valentina ha spiegato di aver avuto un forte impatto estetico, ma si è sentita frenata dai messaggi che si sono scambiati durante la settimana. Valentina conferma di essere nel programma per lui, ma di voler stuzzicarlo e non concedere troppo per paura di rimanere ferita. Come si concluderà questa conoscenza?

