Uomini e Donne, "Hai contattato la tua ex fidanzata?": Sophie Codegoni dubita di Matteo Ranieri

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Sophie Codegoni chiede spiegazioni a Matteo Ranieri sul rapporto con l'ex fidanzata.

Sophie Codegoni è molto emozionata nella Puntata di Uomini e Donne. La bella tronista è stata in esterna con Matteo Ranieri, che l’ha sorpresa con un’esterna divertente e romantica, e con Giorgio Di Bonaventura che continua a corteggiarla in modo impeccabile. La Codegoni, sebbene felice per le esterne, nutre non pochi dubbi sulla sincerità del Ranieri e chiede spiegazioni nello studio del Trono Classico. Poi il colpo di scena: Antonio Borza viene eliminato.

Uomini e Donne: segnalazione su Matteo Ranieri e l'ex fidanzata

Sophie Codegoni continua il suo percorso a Uomini e Donne, certa che tra i suoi corteggiatori potrebbe esserci un uomo capace di amarla e rispettarla anche lontano delle telecamere. La tronista sta concentrando la sua attenzione su Matteo Ranieri, il preferito del pubblico, e Giorgio Di Bonaventura, la new entry che sembra aver stregato la bella milanese. In Puntata, Maria De Filippi mostra l’esterna che Giorgio ha organizzato per Sophie in occasione del suo diciannovesimo compleanno. Il corteggiatore ha accolto la tronista in mezzo al verde, tra mazzi di colorati palloncini con tanto di torta e sorpresa speciale: un videomessaggio d’auguri da parte dei suoi genitori. In studio, Sophie ha ribadito di sentirsi molto sicura del Di Bonaventura e del suo corteggiamento, dal momento che lui la fa sentire desiderata e amata.

Uomini e Donne, Sophie Codegoni elimina Antonio Borza

Dopo gli ultimi screzi con Matteo, invece, l’esterna sembra riportare il buonumore tra la coppia. Il corteggiatore si è presentato alla finestra dell’hotel della Codegoni, in veste di moderno Romeo, e ha messo in atto un buffo quanto dolce tentativo di corteggiare la tronista. Sophie ha un dubbio molto forte sul Ranieri, dopo le discussioni, e teme che lui sia di nuovo in contatto con la sua ex fidanzata come riportano alcune segnalazioni sul web. Matteo nega tutto e afferma che non ha intenzione di contattare una persona che ormai è fuori dalla sua vita, soprattutto ora che si sta affezionando sempre di più alla bella milanese. Poi, colpo di scena: dopo il chiarimento, Sophie ha scelto di eliminare Antonio Borza. Il corteggiatore non ha nascosto la sua delusione, anche se ha ammesso di aver capito l’intenzione della Codegoni quando non ha chiesto di vederlo sebbene sapesse che ci sarebbe stato lo stop per Natale.

