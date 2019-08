Uomini e Donne, gravi accuse al programma: sconvolgente rivelazione su Gemma Galgani

Gossip TV

La dama torinese fidanzata fuori dal dating show? La redazione nuovamente sotto accusa.

Dopo lo scandalo di Raffaella Mennoia, negli ultimi giorni un nuovo caso ha indignato tutti i telespettatori di Uomini e Donne. Secondo alcune indiscrezioni, ancora non confermate, Gemma Galgani avrebbe un compagno da diversi anni e tutti all’interno del dating show, compresa Maria De Filippi, ne sarebbero a conoscenza.

Uomini e Donne nel caos: nel mirino Gemma Galgani

Dopo i pesanti attacchi di Mario Serpa e Teresa Cilia, un’altra bufera mediatica rischia di abbattersi su Uomini e Donne. Annamaria Adinolfi infatti, nelle ultime ore, ha lanciato delle accuse molto gravi al programma coinvolgendo Gemma, la protagonista più amata e seguita del trono over. Su un blog dedicato al dating show di Maria De Filippi, l'ex dama si è scagliata pesantemente contro la produzione della trasmissione confermando che la dama torinese sarebbe fidanzata da ormai sette anni e che starebbe prendendo in giro tutti. Non solo. La signora ha anche confessato che la padrona di casa sarebbe a conoscenza di tutto quanto ma che lascerebbe correre solo per accaparrarsi lo share.

Le gravi dichiarazioni della Adinolfi, se dovessero essere confermate, farebbero sicuramente infuriare tutti i numerosi fan della trasmissione che da sempre seguono e difendono l'operato della produzione di Uomini e Donne. Cosa succederà ora? La De Filippi replicherà alle accuse?

Per saperne di più non ci resta che aspettare l’inizio del programma che andrà in onda dal prossimo 16 settembre 2019, alle 14.45 su Canale 5.