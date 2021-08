Uomini e Donne, grave lutto per un ex tronista del programma: "Un dolore mai provato"

Gossip TV

L'ex tronista Mattia Marciano in lutto: è morto il papà della sua fidanzata Camilla.

Grave lutto per Mattia Marciano. Nelle ultime ore, l’ex protagonista del trono classico di Uomini e Donne ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram un lungo post in cui ha annunciato la morte del papà della sua fidanzata Camilla.

Mattia Marciano in lutto

Momento di grande dolore per Mattia Marciano, che ha annunciato sui social la perdita del suocero: "Nella mia vita ho avuto pochi punti di riferimento, poche le persone su cui ho potuto contare davvero, ma da un anno, da quando il destino mi ha concesso di conoscerti, tutto è cambiato [...] Eri fiero di me e lo facevi traperale […] Eri felice che Camilla stesse al mio fianco, felice della nostra felicità".

L’ex tronista di Uomini e Donne ha poi continuato il suo triste sfogo raccontando tutto il dolore che sta provando per la morte del papà della fidanzata: "Venerdì sei andato via in un modo straziante, lasciandomi con un dolore che non ho mai provato, un vuoto incolmabile che mi rassicura solo quando il mio sguardo incrocia quello di Camilla, perché so che odiavi vederla star male e so che ora come non mai la mia forza serve anche a lei per rialzarsi".

"So che non ci lascerai mai soli, ci accompagnerai in ogni momento seguendoci, indirizzandoci e condividendo ogni scelta della nostra vita. Farò in modo che la tua presenza sia parte della nostra quotidianità, te lo prometto. Non resta che augurarti buon viaggio" ha concluso Marciano.

