Uomini e donne: grave lutto per la dolce Beatrice Buonocore

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Beatrice Buonocore ha perso la sua cara nonna. Ha voluto ricordarla e darle un addio con una commovente Instagram story.

La bella Beatrice Buonocore, ex corteggiatrice di Davide Donadei di Uomini e Donne, ha perso l'amata nonna. La studentessa e cantante nata nel 2000 e che ha tatuato sul braccio un microfono, ha parlato del suo lutto in una Instagram Story, postando una sua foto da bambina insieme alla nonna e scrivendo: "C'è una ragione per ogni cosa. Anche alla morte c'è una ragione. E anche all'amore perduto. Se la morte ce lo porta via rimane sempre un amore. Assume una forma diversa, nient'altro. Non puoi vedere la persona sorridere, non le porti da mangiare, non le arruffi i capelli. Ma questi sensi si indeboliscono, un altro si rafforza. La memoria. Essa diviene una compagna. Tu l'alimenti, tu la serbi, ci danzi assieme. La vita deve avere un termine, l’amore no. Ciao nonnina, guardaci da lassù, ti voglio bene".

Queste parole, che appartengono allo scrittore statunitense Mitch Albom, hanno scosso e commosso i fan e i tanti fra i 287mila follower di Beatrice, che l'hanno inondata di messaggi di condoglianze. A consolare la Buonocore è stata Jessica Antonini, anche lei fra i protagonisti di Uomini e Donne ma nelle vesti di tronista.

Facciamo le nostre condoglianze a Beatrice. Quando a lasciarci è una nonna, se ne va via un pezzo della mostra infanzia. L'importante è non dimenticarla e fare tesoro delle tante lezioni che ci ha impartito.