Uomini e Donne, giungono clamorose segnalazioni su Armando Incarnato!

Armando Incarnato vede ancora l’ex Janet? Giungono nuova segnalazioni nello studio di Uomini e Donne.

Armando Incarnato torna al centro delle polemiche per una segnalazione clamorosa che riguarda il rapporto con la sua ex Janet. Il cavaliere più chiacchierato del Trono Over di Uomini e Donne è accusato di avere ancora un flirt con la bella donna, dopo diverse chiacchiere su questo rapporto che non ha mai convinto fino in fondo i fan del dating show di Maria De Filippi.

Armando Incarnato finge a Uomini e Donne?

Paladino della verità assoluta, cacciatore di maschere e teatrini, uomo chiacchierato ma anche volto iconico del Trono Over, Armando Incarnato continua il suo percorso nello studio di Uomini e Donne non senza qualche polemica. Il partenopeo ha preso di mira Marcello Messina, tentando in ogni modo di provare che il cavaliere è stato scorretto nei confronti della trasmissione, senza però riuscire a fornire tracce ammissibili. Nel frattempo, Armando ha preso di petto anche la situazione con Isabella Ricci, che ritiene una donna assetata di fama, pronta a tutto pur di screditarlo sui social anche affidarsi ad una fan page, da lei segretamente gestita.

Incarnato ha messo tanta foga nel dimostrare la sua versione dei fatti a proposito della dama da far infuriare anche Tina Cipollari, che si è scagliata contro il cavaliere e Gianni Sperti. Ma Armando non è immune ai gossip da corridoio ed è spesso oggetto di segnalazioni, che riguardano ancora una volta la sua ex fidanzata Janet. Quest’ultima si è presentata anche in studio per smentire le voci su un ritorno di fiamma con Armando, ma questo non ha fermato le segnalazioni sulla coppia.

Poche ore fa, un fan di Deianira Marzano ha dato una notizia scottante su Incarnato: “Una volta a persone a me molto vicine parlava di questa ragazza come la sua fidanzata. Lavora nel suo negozio di parrucchiere”. Inoltre, Armando si sarebbe recato nel salone di Janet per un taglio. Un fatto che ha fatto sorgere sospetti nei fai di Uomini e Donne e che, con tutta probabilità, sarà approfondito in puntata.

