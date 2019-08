Uomini e Donne, Giulio Raselli sul trono? Arriva una segnalazione scottante

Gossip TV

Giulio Raselli è tra la rosa dei tronisti di settembre, ma Deianira Marzano lo pizzica in compagnia di una misteriosa ragazza.

Mancano poche settimane al debutto della nuova stagione di Uomini e Donne e il pubblico dell'amato dating show di Maria De Filippi è molto curioso di conoscere l'identità dei nuovi tronisti. Dalla redazione del programma non sono ancora giunte conferme ufficiali ma sul web impazza la notizia che Giulio Raselli sarebbe pronto a sedere sulla poltrona rossa più ambita della televisione italiana.

Non è un segreto che Giulio abbia raccolto molti consensi durante il suo percorso a Uomini e Donne. Dopo un percorso molto intenso, il bel piemontese ha ricevuto un due di picche da Giulia Cavaglia, che gli ha preferito Manuel Galiano. Nonostante l'amaro epilogo, Raselli si è messo nuovamente in gioco, partecipando alla sesta edizione di Temptation Island. Qui, sulle soleggiate spiagge della Sardegna, il tentatore ha catalizzato l'attenzione di Sabrina Martinengo. La donna sembrava sul punto di abbandonarsi alla passione, fino a quando Giulio le ha confessato di vederla come una semplice amica. Il suo percorso nel reality delle tentazioni non ha fatto altro che accrescere il suo seguito, dando adito alle indiscrezioni che vogliono Raselli sul trono a settembre.

Nelle ultime ore, tuttavia, Deianira Marzano ha lanciato un succulento scoop che riguarda proprio il piemontese. Mentre tutti aspettano trepidanti che il ragazzo chiuda i suoi profili social, conferma dell'imminente partecipazione al programma, la Marzano pubblica alcune foto sospette. Di spalle alla telecamera, un ragazzo vestito esattamente come Giulio si avvicina ad una ragazza e tra i due sempre esserci più che una semplice conversazione. La Terribile ha commentato: "Raselli non era quello serio, bravo, rispettoso. Ma giustamente che gliene frega, sta a Formentera! Si sta divertendo alla faccia di tutti quanti".

Se l'ex corteggiatore dovesse essere realmente in lizza per il ruolo di tronista, le foto incriminate solleverebbero una nuova polemica sul programma, dopo quelle scatenate dalle recenti accuse di Teresa Cilia a Raffaella Mennoia.