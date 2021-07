Uomini e Donne: Giulio Raselli, provocato da Deianira Marzano, ribatte per le rime

Gossip TV

L'ex tronista Giulio Raselli ha risposto per le rime a Deianira Marzano che lo aveva chiaramente provocato per vedere la sua reazione.

Una nuova imperdibile notizia basata sul nulla sta per snocciolarsi sotto i vostri occhi in queste righe. I tanti siti web che si occupano di riportare cosa dicano, facciano, pensino e scrivano le "celebrità" televisive transitate nei programmi di Maria De Filippi, hanno dedicato alcuni minuti del loro tempo all'ex tronista di Uomini e Donne Giulio Raselli. Perché? Perché il ragazzo ha risposto a una story di Instagram pubblicata dall'influencer "opinionista e gossippara", come dice lei stessa di sé, Deianira Marzano. In sostanza Raselli ha riposto a una provocazione. Potreste ora interrompere la lettura e dedicarvi a qualcos'altro, qualunque cosa. Ma se davvero ci tenete a conoscere lo scambio tra i due, continuate a leggere.

Uomini e Donne: Giulio Raselli contro Deianira Marzano

Circa undici anni fa Instagram sembrava essere un social venuto per interrompere i flussi di parole, visto che il concetto era quello di condividere soltanto immagini fotografiche. Per un po' è stato così, poi nove anni fa Facebook l'ha acquistato e ora è il palcoscenico individuale della maggior parte dei sui iscritti. Deianira Marzano ha condiviso una schermata su una story in cui mostrava un messaggio arrivatole in privato. Da chi? Non è dato sapere. In questo messaggio si legge un commento su Giulio Raselli che, secondo quanto riportato in quelle righe, è in vacanza in Puglia dove accetta di buon grado di farsi fotografare insieme alle ragazze che lo fermano per strada alle quali "dice esplicitamente di vedersi non in un locale ma in camera. Mi è scaduto molto se riesco ad avere qualche screen te lo mando”. Insomma, una persona scrive in privato alla Marzano dicendo che è delusa da Raselli. La Marzano pubblica la story, tagga Raselli e lo provoca scrivendo "ma che combini".

Raselli risponde. Perché non si può non rispondere. Se entri nel loop che ti dà visibilità, devi andare avanti e non fermare mai il flusso autopromozionale fatto di selfie, scatti posati, commenti, repost, botte e risposte. "Deianira che a 54 anni o quanti ne hai pubblichi ancora screen di gente che sparla e lo fa con cattiveria… Mi hai rotto i coglioni per tutto il mio percorso televisivo… Molla lì" contrattacca Raselli che prosegue scrivendo "ma soprattutto sono single e libero di scrivere a chi voglio e nelle modalità che reputo opportune... ciao e trovati un lavoro... anche se la vedo grigia". Il ragazzo chiude la risposta così: "Ti sfido a trovare mezzo screen di quando ero fidanzato... ora non lo sono e decido come vivere la mia vita".