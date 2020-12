Uomini e Donne, Giulio Raselli nuova stilettata a Giulia d'Urso? "È facile sostituire"

Gossip TV

Giulio Raselli, ex tronista di Uomini e Donne, lancia una frecciatina all'ex fidanzato Giulia d'Urso su Instagram.

La storia d’amore tra Giulio Raselli e Giulia d’Urso si è conclusa ormai mesi fa ma continuano i gossip sui due protagonisti di Uomini e Donne. Poche ore fa, tramite le sue Ig Stories, l’ex tronista ha pubblicato un pensiero sull’amore moderno che ha tutta l’aria di essere una frecciatina velenosa nei confronti della bella corteggiatrice.

Uomini e Donne, Giulio Raselli torna a pungere Giulia d'Urso

È finita la storia d’amore tra Giulio Raselli e Giulia d’Urso, non senza qualche polemica. Sebbene i due protagonisti di Uomini e Donne abbiano chiarito che tra loro rimane affetto e stima reciproca, ai fan non sfuggono le velate frecciatina che continuano ad attirare l’attenzione su Instagram. A quanto pare, l’ex tronista e la corteggiatrice hanno messo fine alla loro relazione per incompatibilità, dopo mesi di convivenza durante i quali si parlava già di mettere al mondo un bambino. Inevitabilmente, i fan del Trono Classico si sono schierati da una parte o dall’altra e le polemiche sono aumentate a dismisura. A distanza di mesi dall’annuncio della rottura, il Raselli torna a far discutere per una Ig Stories che sembra un chiaro riferimento alla sua ex fidanzata.

“Immagino che il motivo per cui i nostri nonni duravano 50 anni insieme, era perché non avevano persone a proprio disposizione come seguaci, dando arei, consigli e messaggi privati… Tentandoli. Perché sappiamo tutti che sarà più perfetta, che ti abbia già un partner, ci sarà sempre un follower, qualcuno che sembra meglio o si vede meglio di quello che hai. Oggi quando una relazione ha problemi semplicemente ci consoliamo con il fatto che abbiamo più opzioni e più persone a cui piacciamo. Avendo questo falso senso di sicurezza crediamo di piacere a molti. Nessuno combatte più per conservare qualcosa, è tutto sostituito […] Perché sappiamo quanto sia facile e normale sostituire senza capire che amare è l’unica cosa per cui vale realmente la pena vivere”.

Il lungo sfogo è stato immediatamente abbinato alla d’Urso, dal momento che poche ore prima l’ex tronista si è lasciato andare sulla questione degli ex fidanzati che ritornano. Giulia, dal canto suo, ha preferito non sbilanciarsi e non ha replicato in alcun modo alla provocazione.

