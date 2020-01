Uomini e Donne: Giulio Raselli e Giulia D'Urso vanno a convivere, la confessione dopo la scelta

Gossip TV

L'ex tronista ammette: "In esterna con lei era felicità".

Giulio Raselli e Giulia D'Urso, dopo la scelta a Uomini e Donne, stanno trascorrendo dei giorni magici insieme e a lungo desiderati. Se l'ex tronista non è ancora tornato su Instagram, la sua nuova fidanzata lo ha fatto per entrambi. La giovane ha, infatti, postato una foto in cui non appaiono loro due, ma il posto in cui si trovano.

Giulio Raselli e Giulia D'Urso dopo la scelta a Uomini e Donne

Giulio e Giulia sono più felici e innamorati che mai. Le ultime news sulla neo coppia sono arrivate direttamente da WittyTv che ha pubblicato un nuovo video dopo la sceltadove non sono mancate dichiarazioni davvero molto importanti. "È proprio quello che volevo. Sapere che adesso sei qua davanti sono felice, sto bene. Sei una persona che mi ha sempre messo il sorriso nonostante tutto, ed è una cosa che faccio fatica a tirare fuori. Ogni volta che uscivo in esterna con te era proprio felicità a prescindere. Io ci credo, alla grandissima" ha dichiarato l'ex tronista di Uomini e Donne. "Io mai avrei immaginato che tu fossi così dolce", ha replicato la giovane pugliese che ha poi aggiunto: "Io ho intenzione di venire a vivere con te".

Le dolci parole della D'Urso hanno emozionato Raselli che ha confessato: "Io voglio che tu venga a vivere con me. Io sento che è una cosa enorme. Quello che ti posso dire è che mi auguro di stare con te sempre, perché veramente mi sei mancata. Sei una persona già importantissima".

