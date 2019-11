Uomini e Donne, Giulio difeso e Alessandro messo alle strette: è polemica

Gossip TV

Oggi in onda la seconda parte del trono classico

Ieri, giovedì 14 novembre 2019, è andata in onda la prima parte del trono classico di Uomini e Donne con Giulia Quattrociocche, Alessandro Zarino e Giulio Raselli. Dopo la presentazione del quarto tronista, ventottenne Carlo Pietropoli, la puntata è stata caratterizzato da un lungo e acceso sconto tra Alessandro e Giulio.

I due tronisti si sono attaccati a causa di una segnalazione su Veronica Fedolfi della settimana scorsa. La corteggiatrice in questione, è stata contattata dal presunto futuro manager di Giulio Raselli. Veronica ha negato di essere stata a cena con questa persona e ha poi affermato di essere stata contattata da un'altra persona vicina a Zarino e che quest'ultimo le avrebbe chiesto di indossare brand per sponsorizzazioni varie.

Giulio ha dunque attaccato il compagno di trono che ha replicato tirando in ballo un ex tentatore, Nicholas Bovi amico di Raselli con cui si stava mettendo d'accordo sul suo percorso sul trono. Giulio ha negato tutte le insinuazioni e ha dichiarato di sentire l'ex tentatore in questione solo per un rapporto di amicizia che li lega.

La puntata è stata caratterizzata da un gran caos in cui, Maria De Filippi, Tina Cipollari e persino Veronica Burchielli, corteggiatrice di Alessandro, sembravano prendere le difese di Raselli mettendo in dubbio la parola di Zarino. Nella puntata di oggi andrà in onda la seconda parte e, come svelato dalle anticipazioni, Alessandro verrà spronato a scegliere e, dopo il no di Veronica, quest'ultima accetterà il trono. Da giorni il programma di Maria De Filippi è travolto dalle polemiche. I telespettatori accusano la redazione di proteggere alcune persone per favorirne altri a scopi pubblicitari . Non solo, tutti i tronisti e i corteggiatori del trono classico spesso si conoscono già e questo è un aspetto che al pubblico non convince più.