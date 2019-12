Uomini e Donne, Giulia e Daniele dopo la scelta, video

Gossip TV

Si conclude il trono della romana con la scelta di Daniele Schiavon

Oggi, lunedì 2 dicembre 2019, si è concluso il trono di Giulia Quattrociocche che ha scelto il corteggiatore romano Daniele Schiavon. Una scelta inaspettata in studio ma non per i telespettatori che hanno seguito il percorso della romana, spronata a scegliere proprio dal rivale di Daniele, Alessandro Basciano. "Ho cominciato questo percorso in un modo – queste le parole di Giulia – e ci ho creduto subito. Io ho fatto un percorso che ho fatto con Alessandro che ha un valore, ma non ha lo stesso valore di quello con Daniele. Non ce la faccio più, Maria. Sono venuta per un obiettivo, ora voglio andare via". Al termine del discorso, Giulia si è concessa un ballo con Daniele con la consueta cascata di petali.

Subito dopo la scelta in studio, Giulia e Daniele sono stati intervistati dietro le quinte ed entrambi non hanno potuto fare a meno di condividere la gioia del momento: "Ho trovato quello che cercavo, sono felice - ha dichiarato Giulia - cercavo un me al maschile. Con Daniele c'è stato subito qualcosa poi questo qualcosa invece di appassire è cresciuto c'è stato un momento in cui ho capito che era qualcosa di più perché ho avuto tanta paura di perderlo. In tutto il percorso non sono stata una che ha perso tempo con Daniele ho voglia di costruire tanto, proprio tanto". Parole a cui hanno fatto eco a quelle di Daniele ha voluto sottolineare tutto ciò che l'ha colpito di della romana: "Io la vedo vera, la vedo sincera, oltre a essere una bellissima ragazza e soprattutto dolce"