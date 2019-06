Uomini e Donne, Giulia De Lellis: "Mi sarei sposata con Andrea Damante ma è finita malissimo" e poi fa il gesto delle corna

La nota influencer, ex gieffina ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia De Lellis, ha presenziato ieri, domenica 16 giugno, alla Conferenza Agorà a Milano, un evento dedicato al successo che raggiungono alcune persone grazie al social network del momento, Instagram. La vita della giovane romana è cambiata completamente da quando ha intrapreso la sua avventura televisiva del dating show di Maria De Filippi, acquisendo una popolarità senza precedenti: ad oggi, il suo profilo Instagram conta infatti più di 4 milioni di follower e tra brand e pubblicità varie, l'ex corteggiatrice è una delle ragazze più affermate e ricercate nel panorama attuale italiano.

Durante la conferenza stampa, come riportato dal 'Vicolo delle News', Giulia ha parlato della sua storia, ripercorrendo l'inizio e, inevitabilmente, anche la sua storia d'amore con l'ex tronista Andrea Damante, che pare ormai definitivamente conclusa (la De Lellis ha infatti ritrovato l'amore con il pilota di MotoGP ed ex fidanzato di Belen Rodriguez, Andrea Iannone.)

"Ho fatto parte di Uomini e Donne, tutto andava a gonfie vele. Io ero una semplice commessa di vent’anni. Non avevo Instagram, Facebook - ha raccontato Giulia alla platea - Insomma con i social non andavo molto d’accord. “Arrivavo da una piccola realtà e mai avrei immaginato potesse servirmi […] Raffaella Mennoia mi ha convinta a fare almeno Instagram proprio perché ero fuori dal mondo".

L'influencer, parlando proprio del programma, ha raccontato anche della storia d'amore nata all'interno del dating show con l'ex tronista Andrea Damante:

"Ho convissuto tre anni con lui e mi sarei sposata se non fosse finita malissimo", e, tali parole, pare che Giulia abbia fatto il gesto con le mani delle corna, confermando che la fine della relazione con Damante è finita per i tradimenti che ha subito. "Il Dama sta benissimo, io e lui siamo in ottimi rapporti. Non credete alle cose che scrivono i giornali", ha voluto poi precisare la De Lellis.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che nel weekend è volata a Barcellona per assistere alla gara di Iannone nel Circuito di Catalogna, ha infine scherzato sul tutore che indossa. La colpa non sarebbe del motociclista come ha raccontato su Instagram, ma di una semplice tendinite.