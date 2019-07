Uomini e Donne, Giulia Cavaglia ufficializza la rottura con Manuel Galiano: "È stato un flop"

Gossip TV

Dopo l'annuncio dell'ex tronista, arriva sui social la dura replica del ragazzo.

La storia d'amore nata nello studio di Uomini e Donne tra Giulia Cavaglia e Manuel Galiano è giunta al capolinea. Ad annunciarlo è stata l’ex tronista torinese che, attraverso delle storie su Instagram, ha ufficializzato la rottura spendendo parole non proprio carine sul ragazzo.

Giulia Cavaglia e Manuel Galiano si sono lasciati

Dopo lo scandalo per il presunto tradimento avvenuto a Ibiza, Manuel e Giulia si sono ufficialmente lasciati. “Mi sembra doveroso fare chiarezza sulla situazione" ha esordito sui social l'ex tronista di Uomini e Donne per poi continuare a spiegare "A quelli che mi dicono ‘non sembra che tu stia male’, vorrei solo dire che sinceramente non sono una persona che ama farsi compatire o fare pietà. Ognuno ha il proprio modo di esprimere le cose e di certo non è che se uno dentro non sta molto bene non può uscire o stare con i propri amici. Anzi io invito ad uscire. Detto questo io e Manuel non stiamo più assieme per tanti motivi. Io non ho vissuto per niente bene questo periodo. Nonostante abbia messo l’anima in questo percorso, le aspettative che avevo al di fuori si sono rivelate un grande flop. E soprattutto la persona che ho scelto si è rivelata un’altra persona rispetto a quella che immaginavo di ritrovarmi al fianco. Non voglio sputare fango sulle persone, non è nel mio stile, ma ci sto male perché non penso di aver capito più di tanto. Passerà pazienza”.

Dichiarazioni molto forti che non sono piaciute a Galiano che ha deciso di intervenire sui social e dire la sua: "Questa sarà la mia prima e ultima risposta riguardante tutta questa storia, perché le guerre social non fanno parte di me, soprattutto per cose così delicate e private. Il flop si sarebbe preso altri tre mesi di insulti pur di copriti e comportarsi da signore nei tuoi confronti. Ma questa tua scenata di vittimismo senza senso mi ha spronato a cambiare idea".

Puntuale la replica piccata della Cavaglia: "Come avete potuto appurare, questa è l’entità della persona che mi sono ritrovata ad avere affianco… una persona che oggettivamente non si comportava bene, palese! E in più adesso cerca di sputare fango per uscire un po’ meglio, ma poi dice “non voglio innescare una guerra social” e hai appena avuto l’atteggiamento di un bambino che sbatte i piedi, che non vede l’ora di litigare. Complimenti, comunque il mio numero ce l’hai".