Uomini e Donne Giulia Cavaglia e Francesco Sole sempre più lontani: "Ci si fa male"

Da diverse settimane Giulia Cavaglia e Francesco Sole sono distanti e sembra che la coppia stia attraversando una crisi profonda. L'ex tronista di Uomini e Donne tornerà single?

Aria di crisi tra Giulia Cavaglia e Francesco Sole? L’ex tronista di Uomini e Donne e lo scrittore sono sempre più distanti e i fan della coppia ipotizzano che la loro storia d’amore sia volta al termine, anche grazie ad alcuni indizi social.

Uomini e Donne, Giulia Cavaglia e Francesco Sole si sono lasciati?

Giulia Cavaglia e Francesco Sole sono una delle coppie più seguite di Instagram. La Cavaglia, dopo aver partecipato a Uomini e Donne in veste di corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, e poi come tronista, sembrava aver finalmente ritrovato la serenità. La torinese, infatti, ha vissuto con sofferenza la rottura con l’ex corteggiatore Manuel Galiano e si è avvicinata, passo dopo passo, a Francesco.

La grande complicità tra i due si è ben presto tramutata in amore, per la gioia dei fan che da tempo tifavano spudoratamente per questa coppia. Per diverso tempo si sono rincorsi rumors sulla possibile partecipazione di Giulia e Francesco alla nuova edizione di Temptation Island, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia. Sebbene non sia escluso che la coppia possa approdare in Sardegna nel corso della doppia edizione, che andrà in onda a settembre, nelle ultime settimane alcuni indizi hanno iniziato ad insospettire i fan.

Uomini e Donne, Francesco Sole tira una frecciatina a Giulia Cavaglia: "Attenti a tuffarsi nei ricordi"

Come riportato da 'IlVicolodellenews', l’ultima foto che ritrae la Cavaglia sorridente tra le braccia di Francesco risale al 9 luglio. Poi, più nulla. Una novità per il popolo del web, abituato ad essere costantemente aggiornato sulla vita privata dell’ex tronista. Inoltre, poche ore fa, Giulia ha postato nelle sue Ig Stories diversi video in compagnia delle amiche, senza nascondere ai followers di essere in uno stato di agitazione. Sole, dal canto suo, ha condiviso un pensiero che ha tutta l'aria di essere una frecciatina nei confronti della torinese:

Ricorda bisogna stare attenti a tuffarsi nei ricordi, spesso ci si fa male cadendo di cuore

Giulia e Francesco si sono lasciati? Al momento, sull’argomento, la coppia ha deciso di mantenere il massimo riserbo ma è sempre più lontana.

