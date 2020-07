Uomini e Donne, Giovanna Abate e Sammy Hassan deludono Raffaella Mennoia? Il gesto dell'autrice sorprende

Gossip TV

Il gesto inaspettato dell'autrice di Uomini e Donne provoca la reazione di Deianira Marzano: "È disgustata".

Giovanna Abate e Sammy Hassan continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica per la loro presunta rottura. I due, al momento, non hanno né confermato né smentito la notizia ma, ai numerosi telespettatori di Canale 5, non è passato inosservato il gesto social di Raffaella Mennoia, la storica autrice di Uomini e Donne.

Raffella Mennoia delusa da Sammy e Giovanna? Il gesto sui social sorprende

Nelle ultime ore, Raffaella ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram un suo selfie per ringraziare tutti i suoi fan per l’affetto e il sostegno ricevuto. E tra i tanti commenti sottostanti questo post, una ragazza ha voluto farle sapere di essere rimasta molto delusa da Giovanna e Sammy, i quali non hanno ancora detto niente sulla loro attuale situazione sentimentale.

Il messaggio dell'utente non è passato inosservato alla storica autrice di Uomini e Donne, la quale ha messo un bel like. Un gesto che ha fatto pensare un po’ a tutti che anche la Mennoia potrebbe essere rimasta delusa e amareggiata dal comportamento assunto dai due ex protagonisti del trono classico. Sarà davvero così?

Leggi anche Uomini e Donne in onda solo due giorni a settimana, la decisione Mediaset

Puntuale la reazione di Deianira Marzano al gesto social di Raffaella. Secondo la popolare influencer, anche il braccio destro di Maria De Filippi sarebbe disgustata dal comportamento di Sammy e Giovanna: "Che Raffaella Mennoia abbia messo like a quel commento ci fa capire che è disgustata da ciò che quei due hanno fatto…E del fatto che sono stati irrispettosi nel non dire niente ai propri follower su questa presunta crisi facendo finta di nulla sui social…Giovanna Abate è stata irrispettosa che è stata presa da corteggiatrice poi è stata messa sul trono…Adesso ti comporti così? Senza dare una spiegazione?". Arriverà una replica della Abate?

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.