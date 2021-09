Uomini e Donne, Giorgio Manetti torna single e vorrebbe corteggiare Isabella Ricci

Gossip TV

L'ex cavaliere toscano ha annunciato al fine della storia con Caterina. Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, affonda Gemma e si slancia sulla dama romana Isabella.

L'ex cavaliere toscano del trono over di Uomini e Donne, Giorgio Manetti, è tornato single. Il gabbiano ha annunciato la fine della storia con Caterina che negli ultimi tempi sembrava avergli dato la giusta serenità, dopo aver trascorso tanti anni tra le file del parterre del dating show, senza trovare mai una donna che potesse coinvolgerlo seriamente (a parte la nota relazione con la Galgani durata 8 mesi). Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, Manetti è tornato a parlare anche della dama torinese ma anche della bella dama romana, Isabella Ricci.

"La Gemma che piaceva a me non c’è più - ha dichiarato Giorgio - era una donna naturale in tutto e per tutto. Se pensa di migliorare la sua immagine rifacendosi il seno siamo a posto. A 71 anni l’attrazione fisica è quella che è, ci può essere ma è decisamente limitata. Dovrebbe puntare su altro e magari pensare a migliorare la sua immagine cerebrale".

L'ex cavaliere ha precisato che oggi come oggi non la corteggerebbe più, non essendo più la donna che aveva incontrato qualche anno fa. E non è finita qui. Giorgio ha voluto ribadire di non essere interessato a tornare nel dating show anche se corteggerebbe volentieri Isabella. "Ha un grande charme ed è inutile che si rifaccia il seno o altro perché non ne ha bisogno. Non vive nell'adolescenza ma accetta gli anni che ha e questo la rende estremamente affascinante", ha dichiarato l'ex cavaliere.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.