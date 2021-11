Uomini e Donne, Giorgio Manetti pronto a tornare per Isabella Ricci

Gossip TV

L'indiscrezione dal settimanale Nuovo TV.

Dopo vari e lunghi scambi a distanza di complimenti e inviti, Giorgio Manetti sarebbe pronto a tornare a Uomini e Donne per corteggiare Isabella Ricci. A dare la notizia è stato il magazine Nuovo Tv, che ha titolato "George torna nel programma di Canale 5". Il gabbiano toscano, ex cavaliere del trono over e indimenticabile amore di Gemma Galgani, ha espresso più volte la voglia di conoscerla e di invitarla a cena, reputandola una donna particolarmente affascinante.

Stando a quanto rivelato dal magazine diretto da Riccardo Signoretti, questa volta, Manetti avrebbe intenzione di tornare nel dating show, nonostante abbia spesso dichiarato che è un contesto che non farebbe più per lui. Il magnetismo della Ricci forse lo ha convinto a fare un tentativo e provare a conoscerla nello studio del programma in cui, anni, fa, si innamorò della Galgani.

Proprio nella puntata di ieri di Uomini e Donne, la Ricci ha detto che sarebbe interessata a conoscere l'ex cavaliere toscano: "Io con Giorgio Manetti ci sarei anche uscita. Poi se andava avanti due mesi o tre mesi nessuno avrebbe potuto saperlo. Ci andrei a cena almeno una volta, l’ho visto per tre anni in televisione. Potrei anche chiamarlo e dirgli che voglio vederlo". Un interesse dunque reciproco e alimentato, nei corso delle ultime settimane , da dediche e like sui social.

La Galgani, dal canto suo, non sembra affatto gradire il ritorno di Giorgio e tanto meno una conoscenza con Isabella: "Ha detto che vorrebbe conoscerlo e poter uscire con lui. Oltretutto una persona che è uscita con me. Lei ha una misera considerazione di me non dovrebbe uscire con Giorgio. C’è un limite a tutto adesso. Lui è stato con me e tu non mi sopporti, sei una Pinocchia. Tu non sarai me, non potrai mai!", ha dichiarato Gemma a Uomini e Donne Magazine.

