Uomini e Donne, Giorgio Manetti manda un video-messaggio a Gemma Galgani: ''Ci siamo lasciati perché...''

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Tina Cipollari chiede a Giorgio Manetti di difenderla contro Gemma Galgani.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, assistiamo al più clamoroso dei colpi di scena. Tina Cipollari rintracci alcuni degli ex più famosi di Gemma Galgani, tra cui Giorgio Manetti. Il Gabbiano ha mandato un video-messaggio alla torinese, parlando della loro rottura e provocando una forte reazione nella dama, che non ha saputo trattenere le lacrime.

Uomini e Donne: Tina Cipollari gela Gemma Galgani

Dopo la provocazione di Gemma Galgani, che ha chiesto ai cavalieri di confermare il fatto che Tina Cipollari tende ad allontanare i suoi corteggiatori con parole poco eleganti, la verace opinionista ha voluto confermare che non è colpa sua se la torinese è ancora single. “Io commento quello che lei fa qua dentro. Era un mistero che Gemma è ricorsa alla chirurgia plastica? Allora come posso influenzare se tutti lo sanno. Non è influenzare, è dire la verità”, ha sbottato Tina, annunciando di aver contattato alcuni ex della Galgani per confermare la sua versione die fatti. In studio, alcuni fanno notare che non si tratta di parlare di chirurgia ma della presentazione negativa che fa di Gemma.

L’opinionista ha contattato Remo, che ha ammesso di aver chiuso con la dama solo ed esclusivamente per colpa delle sue pretese. La stessa versione dei fatti è raccontata da Michele D’Ambra, Maurizio Guerci e Giorgio Manetti. Il videomessaggio del toscano lascia molto perplessa la torinese, che arriva ad ipotizzare che tra Tina e Giorgio vi sia stata una simpatia sospetta. Il videomessaggio lascia Gemma molto scossa, al punto da portarla alle lacrime, sopratutto perché il cavaliere ha ribadito di non averla lasciata per colpa della romana, che chiama dolcemente “passerotto”.

Maria De Filippi annuncia che per Gemma c’è il nuovo cavaliere Pierluigi e la dama decide di conoscerlo meglio, visto il grande entusiasmo che ha mostrato per lei. I due si lanciano in un ballo sensuale, dopo che Tina ha cercato di trattenersi dal lanciare dardi velenosi a Gemma. Si passa poi a Ida Platano, che ha iniziato a conoscere Alessandro e con il quale sembra procedere piuttosto bene. Tra i due c’è una grande complicità, ma Ida vuole capire se il cavaliere sia interessato non solo dal punto di vista fisico e per questo vuole conoscerlo meglio.

