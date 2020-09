Uomini e Donne, Giorgio Manetti: "Gemma? Preferivo la sua espressione prima"

Gossip TV

L'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, intervistato dal settimanale dedicato al programma.

Il bel gabbiano toscano Giorgio Manetti, ormai recluso nelle campagne toscane con la sua compagna Caterina, intervistato dal settimanale di Uomini e Donne Magazine, ha parlato della sua dolce metà e di come ha instaurato con lei un rapporto complice e trasparente. All'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, è stato chiesto anche un parere sul recente lifting della sua nota ex fidanzata, Gemma Galgani.

Con Caterina va bene, quest'estate non abbiamo visto una spiaggi - ha raccontato Giorgio a Uomini e Donne Magazine - c'era tanto da fare qui in Toscana! Dai giardinieri ai lavori in casa. Io sto con Caterina perché ho deciso di stare con lei, voglio stare con lei. Non frequento altre, è una scelta. Poi, e questo è un altro discorso, a 64 anni la mia filosofia di vita è vivere ancora alla giornata: oggi sei qui, domani chissà...ma sempre con sincerità e rispetto. Anche se succedesse qualcosa, se cambiassi idea, lo direi subito a Caterina. Non farei niente di nascosto. [...]

Un rapporto, quello con Caterina, caratterizzato da una grande fiducia reciproca...

Qualche volta le donne mi corteggiano, dipende anche dal tuo comportamento. Se sei distaccato, gentile e gentiluomo, ma non in quel senso, nessuna pensa di poter fare un passo avanti. Anche Caterina è una bella donna e potrebbe fare la "civettuola" se volesse. Io, però, ho piena fiducia in lei. Sono relativamente geloso, perché so come si comporta. Nel mio caso è diverso: ho avuto tanta popolarità dopo Uomini e Donne, e in giro capita che le donne vogliano salutarmi.

Per quanto riguarda Gemma, un argomento sempre presente nelle interviste dell'ex cavaliere, Giorgio pare non abbia particolarmente apprezzato i recenti interventi estetici della dama torinese:

Gemma io voglio ricordarla come 2015, al nostro primo appuntamento. Ha un bel viso fresco, ma preferisco la sua espressione di prima. In altre parole, ha fatto been a ritoccare il viso, ma mi mancherà quella rughetta che spuntata quando sorride.

