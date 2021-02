Uomini e Donne, Giorgio Di Bonaventura svela la verità sul rapporto che lo lega a Beatrice Buonocore

Gossip TV

Giorgio rompe il silenzio dopo la mancata scelta di Sophie a Uomini e Donne.

Sophie Codegoni ha deciso di concludere il suo percorso sul trono di Uomini e Donne con Matteo Ranieri. A distanza di alcuni giorni dalla scelta, l'ex corteggiatore Giorgio Di Bonaventura ha rilasciato un'intervista a Newswebav.blogspot in cui ha raccontato tutte le emozioni vissute nel programma e svelato la verità sul presunto flirt che lo vorrebbe insieme a Beatrice Buonocore.

La verità di Giorgio Di Bonaventura sul presunto flirt con Beatrice Buonocore dopo Uomini e Donne

Nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne, Sophie ha scelto Matteo, preferendolo al rivale Giorgio . In questi giorni, però, il ragazzo è finito al centro del gossip per il legame nato con l'ex pretendente di Davide Donadei. Beatrice ha infatti pubblicato sui social alcuni video e foto che la ritraevano insieme al cestista di Teramo.

A chiarire la situazione ci ha pensato Giorgio: "Di Beatrice penso che sia una ragazza magnifica, piena di valori. Ha dimostrato di essere sincera nel programma e quando si è esposta ed emozionata è perché ha trovato il coraggio di essere se stessa e l’ha fatto nel contesto televisivo, ma l’avrebbe fatto anche al di fuori del programma, su questo ne sono certo perché la conosco come persona. Il rapporto che c’è tra di noi è di amicizia, ci troviamo bene, ci siamo trovati nel programma, ci siamo augurati il meglio sempre e poi chiaramente per lavoro ci siamo beccati ed è stato un piacere vedere una persona che avevo conosciuto in un contesto televisivo anche fuori. L’ho trovata esattamente uguale e questa è la dimostrazione di quanto lei sia stata sincera nel suo percorso".

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha colto l'occasione anche per dire la sua su Sophie: "Penso che Sophie sia una bellissima persona, piena di valori, nonostante sia molto giovane credo che abbia già la maturità per gestire le dinamiche che ha dimostrato di saper gestire e per vivere in maniera serena. Le auguro il meglio perché credo che se lo meriti, perché da come l’ho vissuta io è stata una persona sincera e coraggiosa, quindi non posso che augurarle il meglio". E su Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti, Giorgio ha confessato: "Sono molto legato a lei, mi ha aiutato tanto e mi ha sempre trattato in maniera egregia. Tina mi fa morire, è super simpatica e penso sia una delle icone del programma, assieme a Gianni. Per quanto mi riguarda io ho avuto sempre un buon rapporto anche con lei. [...] Molto brava a comunicare, molto brava a farsi capire per quello che è e a dire le cose come stanno, anche se spesso vengono viste come esagerate, ma è da apprezzare".

